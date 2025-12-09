曹世鎬風暴升級！爆料者稱「警檢在查我」刪文自保，柳炳宰舊影片再被推上熱搜：像預言一樣

韓國搞笑藝人曹世鎬近日因捲入「與黑幫人士過從密切」的爆料風波，形象受到衝擊。 然而韓媒《MyDaily》獨家報導指出，他仍於 5、6 日照常參與 KBS《兩天一夜》4 的錄影，節目組及本人目前都沒有提及任何「下車」決定。

事情起於4日，一名以「接收非法犯罪者爆料」為使命的網友在SNS上指控曹世鎬，直言：「曹世鎬，請自省！你以『朋友』為理由收高價禮物，還替組織暴力團成員經營的餐飲加盟店宣傳，甚至跟慶尚南道涉黑人士A某一起喝酒，這像話嗎？」 該網友還加碼爆料，稱 A 某涉嫌經營非法線上賭博、洗錢等犯罪。 貼文中甚至放出曹世鎬與 A 某「摟肩、擁抱」的合照，指兩人關係絕非一般友誼。 （需強調：這些內容都屬於該網友的個人指控，尚未經官方查證。 ）

對此曹世鎬所屬的A2Z娛樂火速滅火：「兩人確實認識，但曹世鎬從未直接或間接涉入任何非法行為。 所謂收受金品或高價禮物，全是對方個人揣測，完全不符事實。」語氣相當強硬。 然而爆料帳號不甩澄清，反嗆：「我還有曹世鎬、妻子與A某在其家中喝酒的照片。 如果你們繼續說只是『普通朋友』，我會公開。」

目前曹世鎬與節目方仍未做出進一步回應，整起事件仍在持續發展中。7日，爆料者再度於SNS表示：「貼文先暫時撤下，等整理後會再公開。現在聽說我的個資正被檢察和警方調查，我不是犯罪者，錢真的很可怕，但我不會屈服。也沒有收錢，請不要誤會。」暗示背後可能有人施壓，讓外界更加譁然。



更火上加油的是一部2022年的YouTube節目影片近日被網友翻出。當時 劉炳宰跟曹世鎬聊到MBTI特質時，提及自己（I型）常被外向的朋友突然帶不熟的人來聚會，使他感到尷尬。說著說著，劉炳宰突然補一句：「雖然托你的福，我也認識了像李棟旭、鄭宰瀅（鄭在亨）哥這樣很棒的人……但也有不太好的情況，比如……混社會的大哥之類的……」這句話讓曹世鎬瞬間愣住、急忙否認：「你在說什麼？」這段影片如今因爆料風波再度被瘋傳，網友紛紛留言：「這是被挖坟吧」、「背脊發涼」、「影片突然變成預言」。



隨著風波發酵，曹世鎬主演的節目也受到影響。 「KBS 觀眾權益中心」留言板上已陸續出現要求他下車的貼文，討論度持續升溫。

