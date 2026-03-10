你願意花50萬韓元，每月定期付費《訂閱男友》天天談戀愛嗎？！客製化男友到底有多吸引人～

在Netflix剛上線不久的話題韓劇《訂閱男友》劇中，你可以跟900位系統設定的男人談戀愛！而且，你還可以特別塑造一個「客製化男友」，你願意花這筆錢享受這項服務嗎？

《訂閱男友》（月刊男友）以「虛擬戀愛模擬」的浪漫設定，引發全球觀眾共鳴

故事講述因現實生活而感到疲憊的網漫PD徐未來（Jisoo 飾），透過「虛擬戀愛模擬服務」訂閱並體驗戀愛所展開的浪漫喜劇。劇中不僅呈現虛擬世界中各式各樣的約會場面，也描繪了曾因愛受傷的未來，逐漸鼓起勇氣面對現實愛情的過程，一上線就引發熱烈討論，眾多類型的男友出現，也讓觀眾們大飽眼福。





其中，在體驗完兩輪後，徐未來觀看基礎版訂閱一個月是50萬韓元，這不是一次性，而是每月定期付費！如果要進階版Premium方案，則是100萬韓元，這樣的價格你會想訂閱嗎？

PS：50萬韓元大約是：新台幣 10,800 元、港幣 2,600 元、美金 370 元



目前網上看來，說「願意」的人，肯定是在多數，從「新鮮」跟「體驗」的角度上，這個價格確實是不便宜，對許多小資來說，更是要花掉每個月薪水的三分之一，確實會讓人猶豫跟考慮一下～



不過，約會本來就要花錢治裝吃飯玩樂，每個月也是一筆不低的開銷

1. 現實中有可能遇到《訂閱男友》中的帥氣男人嗎？幾乎不可能

2. 你會遇到甚麼風險嗎？會妨礙工作嗎？no~

3. 這個體驗會讓我快樂嗎？YES

思考了一下利弊，就這樣把錢花下去了！況且，體驗一個月是一萬，也沒人要你一直訂閱下去（當然，也能會一直訂閱下去啦XD）



最後，《訂閱男友》中，甚至還有一個「客製化男友」的設定，先花時間回答一系列從外型到內在等等的問題，就能客製出一個妳內心中的完美理想型，而這款遊戲中，妳還可以盡情的打扮自己（從衣服鞋子到包包各式各樣），說實話，這個每月50萬韓元，真的貴嗎？（雖然一直訂閱下去就是一筆可觀的開銷了～）



所以，我再問你一次，你願意花這筆錢享受這項服務嗎？讓我聽看看你的答案吧！

