BTS威力太可怕！為一場演唱會警方投4800名警力、地鐵過站不停、商家全關、KT總部封鎖

天團BTS真的要回來了！他們將於本月21日在首爾光化門一帶舉行免費演唱會，預計將吸引包括國外粉絲在內、最多高達26萬人潮湧入，堪稱近年最大規模的偶像集會。 然而人潮還沒到，亂象就先來，首爾警方已經緊急介入，要嚴打利用非法程式搶票的黃牛！

首爾警察廳廳長朴情報（音譯）9日在例行記者會上證實，目前已接獲主辦售票單位的委託，針對3起與門票相關的犯罪案件展開調查。 其中一件疑似是使用非法自動化程式大量搶票; 另一件則是賣家在網路上宣稱可高價轉讓門票，結果收錢後直接人間蒸發; 還有一件則是跟下一場演場會門票有關的詐騙案。

警方也特別提醒粉絲，千萬不要隨便相信網路上所謂的「代購」或「保證搶票」服務，「這樣做一不小心就可能變成共犯，更慘的是個資被騙走還拿不到票。」警方也強調，已經盯上網路上各種高價轉售黃牛票或詐騙行為，目前已經抓了100多件要求平台刪除或封鎖。



為了應付當天的爆量人潮，警方也不敢大意，將出動4800名警力到場維持秩序。 主辦單位HYBE也說會加派4300名保全人員。 警方甚至表示，這攸關市民安全，「就算派再多警力也不為過。」

但這股BTS旋風，已經開始讓周遭店家感到壓力了！據了解，附近商圈已經收到官方通知，建議當天暫停營業，甚至連原本預定在周邊舉辦的表演活動也陸續取消。 更慘的是，不只商家受影響，就連地鐵都傳出可能長達8小時不停靠光化門站，引發當地居民和準備在該區域辦婚禮的新人恐慌，擔心交通會大打結。



最誇張的是，直接位於公演場正前方的KT集團總部大樓，因為位置實在太好，一度被網友戲稱是「可以看到BTS的夢幻辦公室」，但KT近期內部已火速決定，為了安全考量，21日當天總部大樓將「全面封閉」！不只禁止員工進出，就連大樓裡1、2樓的咖啡廳、麵包店、 餐廳等商家也全部暫停營業，可以說是斷然切割，嚴防任何意外。 這也創下KT總部自2020年疫情封控之後，時隔多年再度因為特殊狀況全面封鎖。 這一舉措很快就在韓網上發酵，引得不少網友表示「HYBE應該賠償演唱會當天被要求閉店的商家的損失」。

