《刘QUIZ》、《两天一夜》连环退出！ 曹世镐长文认错：我让大家失望了

韩国知名艺人曹世镐近来卷入一连串争议，风波越演越烈，他所属的 A2Z 娱乐在9日正式宣布，他将从 tvN《刘QUIZ ON THE BLOCK》以及 KBS2《两天一夜》双双「下车」，引发外界震惊。

A2Z 表示曹世镐对近日围绕他的各种误会、负面讨论感到相当沉重，也深怕影响节目制作团队与观众，因此在充分讨论后，决定主动退出节目。



稍早他本人也在SNS公开长文，坦言虽然担心「说越多越让人不舒服」，但仍想亲自说明。 他表示，自己因为常跑地方活动，会接触很多人，承认在人际互动上确实有「不够周全」的地方，但他强调外界担忧的那些指控「完全不是事实」，并否认曾为特定人士做宣传、收受金钱等传闻。 他和公司也强调，之后将对恶意散布不实讯息者采取更严正的法律行动。

对於照片曝光后造成的失望，曹世镐也向观众低头致歉：「明明（我）该带来笑声和安慰，却让大家感到不舒服，我真的有在反省。」他透露因为节目属性不同，自认为以现在的状态，无法在《刘QUIZ》专注倾听来宾故事，在《两天一夜》也会拖累整个团队，因此选择退出。



曹世镐去年刚结婚，他表示自己正在努力成为更好的人，也会为了家人把不实指控全部澄清。 最后他还承诺会更谨慎管理行为与人际关系：「不会再让大家失望，我会成为更好的大人，再次向所有观众致歉。」

