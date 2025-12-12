Viu原創韓劇《模範的士3》收視飆破新高！由李帝勳打造的「道奇宇宙」全面升級：劇情揭露金義聖背後動人故事

Viu Original 熱門韓劇《模範的士3》的主角：金道奇（李帝勳 飾），這位為無助的人帶來希望的超級英雄！「模範的士」之所以三季都安全運行，就是因為有它的存在，他的副角色「道奇宇宙」也一直再進化，從變裝到心理戰！李帝勳用「生命投入」打造讓人永遠看不膩的金道奇。

（雷）在最新播出的 EP.5-6 中，金道奇盯上了多年前一宗案件，當中更與張代表有關，於是與彩虹運輸團隊假扮成賭徒，成功騙到了犯人正在經營的健身房辦公室，更進一步發現了藏有運動賭博的秘密監控室！



更值得一提的是，張代表（金義聖 飾）一邊照顧失憶的多年好友東秀哥（金基天 飾），一邊找回東秀哥失蹤兒子的真相，當年這個事件更是張代表創建彩虹運輸業務的重要案子，當中的情感線表達得更是細緻，亦能再次展露出「彩虹」團隊互相扶持的精神。他們這一次能否順利解決這場長期懸案，張代表與東秀哥的關係又會如何發展呢？讓人好想快點看到下一集啊啊！！！



【收視率數字也證明了一切】第 3 季首播以全國收視 9.5% 起跑，而最近播出的第 6 集更以 12% 刷新自身最高收視。即便季數增加、結構重複，觀眾依然忠實追劇的原因在於，他們感受到了李帝勳對金道奇這個角色的詮釋始終如一的強大，把金道奇這個角色「越磨越亮」。



這季面對未成年非法賭博案（EP.1-2）、中古車詐欺案（EP.3-4）、長期懸案（EP.5-6）等，道奇並不會一開始就憤怒。他反而冷靜蒐集情報、判斷該如何行動，之後便以「無論犧牲什麼也不能再失去受害者」的堅強意志，奮不顧身投入其中。





金道奇的存在感，最終也是透過李帝勳的演繹所完整呈現。每季都不重複的開發全新副角色，還持續更新自己的戰鬥力，消化更高強度的動作戲份，或是使用心理戰時表現出來的細膩度，都能讓觀眾們看見他的成長。



從為了動搖日本組織而亮出的「爽朗系狂戰士」副角色，到接近中古車惡棍的「超划算冤大頭顧客」，再到為了摧毀操控賭局犯罪的「老千道奇」，每個副角色都帶著幽默感，但卻不會顯得過於輕浮。因為對道奇而言，沒有「只用幾天就能糊弄的假臉孔」。每個都是賭上性命的真實面貌，是鑽進惡之縫隙的激烈心理戰與滲透術。因此觀眾看著變裝後的道奇會笑，但也能看到背後的縝密心思。這些副角色的精緻度，也正是讓金道奇本體角色不被稀釋的原因。



而能將其昇華成美德的，是李帝勳本人的誠意。觀眾不只享受金道奇勝利的瞬間，也在與他一同痛苦、動搖的情感累積情緒，獲得更大的感動。他從未放下那個讓副角色與動作戲不淪為話題消費的核心情感──責任感。就算演的是有點傻氣的副角色，他眼神仍然在計算局勢；猛烈動作戲之後，他也仍然掛心著必須守護的人。畫面上呈現的是角色的才能，但在其下堆疊的，是演員們實打實的真誠付出。他每次都盡全力投入角色的態度，也決定了整部作品的高度與厚度。



若要讓季播劇長期維持，角色就不能被消耗殆盡。而金道奇能達到這個條件，正是因為李帝勳每一季都以不同方式讓角色分化。只要這份情感的真誠持續存在，即使再延續幾季，角色也不會過度磨損。而第 3 季也再次證明了，這個世界觀的中心軸仍然堅實。



Viu Original原創犯罪韓劇《模範的士3》持續熱播中，香港觀眾記得逢星期五、六晚到Viu緊貼進度。



▼李帝勳流利切換三種語言的片段：

