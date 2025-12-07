BTS防彈少年團RM驚爆「曾數萬次考慮解散」，透露下半年無活動原因！吐露心聲：靠成員與粉絲撐下去

BTS防彈少年團隊長 RM 於 6 日透過直播與粉絲進行互動，分享回歸計劃和近況，不僅聊到全員退伍後遲遲未展開活動的原因，更語出驚人地透露稱：曾數萬次考慮解散或停止團體活動。

RM表示，身邊的阿米會向他轉發各種消息，但他並不是可以對每一個狀況出面解釋的人，只能盡可能讓大家安心：「這個職業無法透露所有的內幕。 我也無法代表整個團隊發言，我只是其中一個個體。」RM解釋道，以前他會為團隊出面，但現在每位成員都是獨立的個體，有各自的傾向，已經不再適合由他來進行指導或管理。

針對許多粉絲提問「為何浪費 2025 年下半年，沒有進行任何活動」，RM表示：「我們也不想浪費時間，我也想在退伍後展開豐富多樣的活動。 但我們有無法向各位透露的原因。 我沒有權力公開所有事情。」他同時解釋，由於公司是上市公司，有許多機密事項，他不能隨意發布消息。



BTS最後一場演唱會是在 2022 年 10 月，至今已經超過 3 年。 RM坦言自己非常想開演唱會，但這需要非常多的準備，個人壓力也很大。 RM透露從上個月又開始失眠，甚至考慮是否需要開安眠藥的處方。

RM表示BTS新專輯已經差不多準備就緒，成員們每天都在練習，12月也會繼續練習和拍攝，團隊對於向短影片內容轉型做了很多思考。 RM認為無論自己還是粉絲都在變化，大家都要向前走，他也曾對團體是否持續感到動搖：「『是不是解散或中斷活動比較好？』我曾有過數萬次這樣的想法。 現在能夠繼續維持團隊，是出於成員之間的愛和對粉絲的尊重。」



對於讓粉絲等待許久，RM表示非常抱歉，但BTS必須考慮到回歸的規模和各種情況，在拿出令粉絲滿意的作品之前，無法輕易回歸：「我也是人，也會犯錯，也可能無法滿足你們的期望。 我會努力生活，和關心我的人一起合作，繼續下去。」

RM透露自己正在考駕照，努力追上同齡人的步伐。 最後，RM 流露了對粉絲的愛意：「希望你們知道，我愛你們。 即使這份愛沒有完全得到回報，我仍會用我的方式去愛你們。」



BTS 在 2022 年以 Jin 的入伍為開端進入軍白期，並已於今年 6 月以 SUGA 的退伍完成全員服役義務。粉絲正高度期待他們在明年春季以完整體回歸。

