憤怒發聲！「制伏入室強盜」NANA怒斥兒童性侵案判決：「服刑八年？ 真的嗎？」

歌手兼演員 Nana（林珍娜）近日公開對一起兒童性犯罪的判決表達了強烈的憤怒。Nana 於 6 日在IG分享了一張新聞截圖，該報導指出，一名67歲男子涉嫌性侵9歲女童，在二審中被判處有期徒刑8年，且無需佩戴電子腳鐐。

近日，大田高等法院對 67 歲男子 A 某維持了一審的8年有期徒刑判決。 A 某被指控於 2023 年以「給錢」為由將 9 歲女童 B 某帶上自己的車，隨後實施性侵。

檢方考量 A 某曾因類似性犯罪被判8個月實刑，認定其再犯風險高，曾請求法院下達配戴電子追蹤裝置（電子腳鐐）的命令。 一審法庭在判刑8年時指出，受害兒童遭受巨大精神創傷、被告人不配合調查、未獲得被害人諒解等情節惡劣，但 A 某過去的犯罪紀錄已是 40 多年前，且此後無其他性犯罪前科，因此駁回了電子腳鐐的請求。 A 某提出上訴要求減刑，被二審法庭駁回。

一向關注社會議題並勇於發聲的 Nana，對此案的判決表達了強烈不滿。 她在 SNS 上發文怒斥：「好氣啊。 服刑8年？ 真的嗎？ 8 年嗎？」



值得注意的是，Nana 此番言論受到了更大的關注，因為她本人在最近經歷了犯罪侵害事件。 上個月 15 日，30多歲男性A某闖入 Nana 家中，掐住NANA母親的脖子，持刀威脅索要金錢。 Nana 與母親合力制伏歹徒並報警，母親受傷嚴重一度昏迷。A男供稱因生活費不足而犯案，當時以為家裡沒人，更不知道是藝人家。

Nana 在經過一段時間的恢復後，已於事發 11 天後重新投入工作。 經歷過親身被害的經驗，使她對犯罪判決的憤怒顯得更加強烈。



