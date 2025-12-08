不再是「少年犯」單一事件，趙震雄「連資深演員都打」！業界追加爆料：成年後仍有反覆暴力行為

演員趙震雄（本名 趙元俊）因少年犯經歷等原因退出演藝圈後，針對他過往行為的爆料仍接連不斷。 媒體揭露其過去在片場和酒席等場合的暴力行徑，受害對象包括年輕晚輩、資深演員、製作公司人員，牽連甚廣。

成名後仍反覆施暴 爭議性質升級

據《韓國經濟新聞》，趙震雄在成名並擔任主演後，仍多次毆打同事演員和製作人員。 有證言指出，資深演員 A 某在電影拍攝中遭到趙震雄毆打後憤而離開現場，趙震雄這才表示道歉。

另一位演員 B 某透露稱，幾年前曾看到趙震雄掌摑後輩演員並進行訓斥。 B 某震驚於該名男演員年紀已不小仍遭此對待，自此除了拍攝，便盡量避開趙震雄。

製作公司相關人士 C 某則透露，曾在聚餐時被趙震雄「像開玩笑一樣不斷拍打後腦勺」，雖然感到不悅，最終仍只能以「可能喝多了」一笑帶過，以免破壞氣氛。 此外，還有其他相關人士聲稱曾被賞巴掌或踢腿。

儘管有人認為對 30 年前的錯誤窮追猛打過於嚴苛，但業界內外普遍指出：如果在成年後的活動過程中仍反覆出現暴力行為，那麼爭議的性質將發生根本性變化。



經紀公司封口：因當事人已引退

趙震雄此前的爭議內容包括高中時因強盜性侵嫌疑被送少年院，成年後亦有毆打劇團成員被罰款、酒駕等紀錄。 經紀公司Saram娛樂在第一波聲明中曾回應：「少年犯前科已確認，但與性侵無關。」隨著趙震雄退出演藝圈及暴力嫌疑持續增加，Saram娛樂表示，因當事人已經引退，無可奉告。

