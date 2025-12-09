辛睿恩生日將至 所屬公司突發聲明：「不再收取信件以外的粉絲禮物」

演員辛睿恩所屬公司對於禮品收取的政策想要重新規劃，也預告了其中的限制，一直以來收到來自許多粉絲各式各樣的應援與心意，非常的珍視並且收藏，於是對於中斷收受禮物的聲明也請求粉絲們的諒解。

辛睿恩所屬公司於今日透過官方帳號公開說明演員辛睿恩的禮物收受相關事宜，內容則是「往後除了信件以外，所有的禮品都將全面停止收受」。接著也寫出了最終期限，也就是在2025年12月21日之前送達的禮物，仍會轉交到演員手中，但在之後到達的禮品，無論何種型態都難以代收，也希望所有粉絲們能夠體諒。這些禮物可以要求寄回或是以廢棄的方式來處理。



接下來即將來到辛睿恩的生日，對此，所屬公司也表示，關於辛睿恩的生日也是同樣只收信件，如果目前有正在準備中的禮物或是應援，公司也會鄭重地謝絕。最後，所屬公司也代替辛睿恩向所有廣大粉絲們表達謝意，並說這些飽含心意信件就能夠成為一股很大的力量。



辛睿恩接下來的作品即是Genie TV原創電視劇集《死撐醫師》與李宰旭搭檔演出，目前正在拍攝中，該作品改編自高人氣的Kakao網路漫畫原著，是一部浪漫醫學喜劇，以小島為背景所展開的故事，公共保健醫師都志意（李宰旭飾）與懷抱著祕密的護士陸河莉（辛睿恩飾），兩人將有什麼樣特別的緣分？導演則是由透過《少年時代》與《熱血司祭》等，擅長令人愉快喜劇的李明宇導演擔任，備受期待。



