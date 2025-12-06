「Wooga Family」對朴敘俊新劇《等待京道》的反應？朴敘俊開玩笑說：大家對我的作品不太感興趣 XD

果然是真好友 XDD 今天首播大家一定會幫朴敘俊宣傳吧！！

《等待京道》是朴敘俊繼《梨泰院Class》之後時隔5年再次出演電視劇，製作發佈會上朴敘俊表示：「真的等了很久！來到製作發佈會現場也很激動，從一開始確定作品到拍攝結束，印象都非常深刻，正在懷著激動的心情等待首播。」

被問到「Wooga Family」對這部作品的反應，朴敘俊說：「雖然拍作品的時候都會和他們聊一聊，但是大家好像都沒有那麼感興趣。」引發現場一陣笑聲。但是朴敘俊補充說：「但是作品出來的話，大家都會支持和反饋，我也無法預料他們會有什麼樣的反應，所以很期待。」



韓娛圈最出名的至親組合之一就是由朴敘俊、崔宇植、朴炯植和 BTS V、歌手 Peakboy 組成的「Wooga Family」。以電視劇《花郎》爲契機，V 和朴炯植、朴敘俊結下交情，之後崔宇植和 Peakboy 也加入其中，他們還曾一起出演綜藝《In The Soop：友誼之旅》。而崔宇植日前上節目曾表示大家最近都很忙，要見一面都很困難，不過大家都會在群組裡面報告自己的近況，像是「我今天在大邱」、「我在哪裡哪裡」等，也是非常有趣。



而《等待京道》由朴敘俊、元志安主演，講述曾在20歲和28歲時兩次戀愛並分手的李京道（朴敘俊 飾）和徐智友（元志安 飾），在以曝光出軌醜聞的記者和醜聞主角的妻子的身份重逢後，再次展開既心酸又真摯的戀情，將在今晚（6日）首播。



