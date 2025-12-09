内外风波延烧！RM承认曾想解散，无法再代表整个BTS发声！吐露「不能说的理由」让粉丝心慌

防弹少年团（BTS） 明年将迎来「完整体回归」，粉丝正数著日子等，但日前成员RM的一段直播发言却在 ARMY 间掀起不小震荡！

RM在6日透过Weverse开直播，本来粉丝只期待他分享近况，但由於前一天老么柾国与女团aespa成员Winter的恋爱传闻正闹得沸沸扬扬，因此当天直播更是被放大关注。 RM 似乎也意识到这点，谈到「团内风波」时语气颇为沉重。 他表示身边也有 ARMY，什么事都会立刻告诉他，但他坦言：「我不是能帮大家一一说明的人，我也有很多不足之处。」更透露身为队长的压力：「2017～2018 以前我（担任队长时）可能还可以，但现在已经不行了，大家都是独立的个体，各有自己的界线，我无法再替所有人调整或发言。」

谈到2025下半年没有安排完整体活动的原因时，RM也相当无奈：「很多人问我们为什么把 2025下半年空掉，但那不是我们想要的。 我退伍后其实很想快点活动。」但他补充，有些事情他不能说，而团体之所以暂缓行程，是基於一些「不能公开（无法言说）的理由」。



最让粉丝心惊的是RM竟坦承自己曾反覆思考：「我们已经变了，你们（粉丝们）肯定也变了，对这些变化说三道四让我有些顾虑，但不管怎样，我们是不是都该继续向前走？ 我曾经有过无数次『是不是该终止这个团队』的想法。 现在之所以还能继续，是因为我们彼此之间仍有爱，也因为对你们的爱与尊重。 」他坦白曾思考过「解散」的念头，引发关注。

目前BTS计划於2026年春天以完整体回归。 然而RM这番近乎「解散预告」的语气，加上团内恋爱风波持续烧——柾国&Winter「事实上默认」、Jimin 也因与宋多恩的恋情与私生活影片被翻出、公司甚至承认过去的交往——种种事件让期待已久的粉丝不免出现疲乏与不安。



*相关内容：BTS柾国、aespa Winter爆热恋传闻！网挖「同款刺青美甲」等情侣铁证，双方公司无回应【持续跟进中】

【快讯】BIGHIT承认Jimin宋多恩恋情！「曾怀好感交往、已分手」嘱托勿伤害女方

ARMY的心声大多只有一句：「拜托，让我们安安心心等完整体回归吧。」

Tracy@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻