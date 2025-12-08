藝人朴娜勑宣布暫停演藝活動！單獨會見前經紀人「溝通和解」，經紀公司不另發表立場

知名諧星 朴娜勑 近日身陷「前經紀人職場霸凌」及「非法醫療行為」等多重爭議，於 8 日突然宣布中斷活動，其所屬經紀公司表示將不會另行發表聲明。

朴娜勑於當天透過 IG 透露已與前經紀人們進行了當面會談：「今年 11 月，如同家人般相處的兩位經紀人突然離職，直到最近都沒有機會與當事人對話，導致雙方產生誤會。在各位的幫助下，我昨天得以與前經紀人當面對話，雖然解除了誤會和不信任，但我仍認為所有問題都是我的疏忽，並進行深刻反省。」

朴娜勑宣布：「作為一個以帶給人們歡笑和快樂為職業的喜劇演員，我認為不能再給節目和同事們添麻煩了，因此決定在所有事情徹底解決之前，暫停所有演藝活動。」



在該文發佈後，朴娜勑方面的一位相關人士與《體育京鄉》通話時表示：朴娜勑的貼文內容可視為官方立場，經紀公司 N Park 不會另行發表立場。

相關人士還透露，朴娜勑昨天深夜獨自一人去見了前經紀人，並未告知經紀公司。 目前，雙方仍牽涉到房地產假扣押和各種訴訟，尚不清楚這次會面交談取得了多少進展。



朴娜勑自 3 日因前經紀人的房地產假扣押而引發「職場霸凌」爭議，隨著事態擴大，又被爆出經紀公司未註冊、非法醫療行為等內容，相關案件已交給刑警課處理，被告人除了朴娜勑之外還包含其母親、姓名不詳的醫務人員、經紀公司等。

目前，朴娜勑固定出演的節目包括 MBC《我獨自生活》和《幫我找房子吧》、tvN《驚人的星期六》等。 她原本也預定出演明年 MBC《我也開心》和 Disney+《命運戰爭49》等節目。

