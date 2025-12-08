艺人朴娜勑宣布暂停演艺活动！单独会见前经纪人「沟通和解」，经纪公司不另发表立场

知名谐星 朴娜勑 近日身陷「前经纪人职场霸凌」及「非法医疗行为」等多重争议，於 8 日突然宣布中断活动，其所属经纪公司表示将不会另行发表声明。

朴娜勑於当天透过 IG 透露已与前经纪人们进行了当面会谈：「今年 11 月，如同家人般相处的两位经纪人突然离职，直到最近都没有机会与当事人对话，导致双方产生误会。在各位的帮助下，我昨天得以与前经纪人当面对话，虽然解除了误会和不信任，但我仍认为所有问题都是我的疏忽，并进行深刻反省。」

朴娜勑宣布：「作为一个以带给人们欢笑和快乐为职业的喜剧演员，我认为不能再给节目和同事们添麻烦了，因此决定在所有事情彻底解决之前，暂停所有演艺活动。」



在该文发布后，朴娜勑方面的一位相关人士与《体育京乡》通话时表示：朴娜勑的贴文内容可视为官方立场，经纪公司 N Park 不会另行发表立场。

相关人士还透露，朴娜勑昨天深夜独自一人去见了前经纪人，并未告知经纪公司。 目前，双方仍牵涉到房地产假扣押和各种诉讼，尚不清楚这次会面交谈取得了多少进展。



朴娜勑自 3 日因前经纪人的房地产假扣押而引发「职场霸凌」争议，随著事态扩大，又被爆出经纪公司未注册、非法医疗行为等内容，相关案件已交给刑警课处理，被告人除了朴娜勑之外还包含其母亲、姓名不详的医务人员、经纪公司等。

目前，朴娜勑固定出演的节目包括 MBC《我独自生活》和《帮我找房子吧》、tvN《惊人的星期六》等。 她原本也预定出演明年 MBC《我也开心》和 Disney+《命运战争49》等节目。

