風向大逆轉？記者翻封存判決害藝人退圈被告發！各界通通出面喊話：勿讓「社會性埋葬」扼殺重生

韓國演藝圈上週連環爆！演員趙震雄上週被爆出「30年前的少年犯罪紀錄」，在風波延燒不到一天，他乾脆宣佈全面退出演藝圈。 但事情並未就此落幕——這次爆料的記者，反而被告了！

8日，韓國知名律師金景浩（音譯）表示已透過「國民申訴系統」正式向檢方提出告發，指控最先曝光趙震雄少年犯罪紀錄的媒體記者涉嫌違反《少年法》第70條，該條文嚴格禁止相關機關回應關於少年事件的查詢，目的正是為了保護當事人，避免過往記錄外流成為摧毀其社會生命的兇器。 金律師痛斥，這家媒體硬是把「30年前已封存的判決書翻出來示眾」，根本是「披著新聞之皮的暴行」。

他強調少年法存在的意義，就是讓犯過錯的孩子能在不被一輩子貼標籤的情況下重新開始。 但如今相關記者為了點擊率，疑似透過內部人士取得原本依法不得公開的案件資料，「這若屬實，根本不叫採訪，是違法」。

金律師質問：「一個高中生30年前的過失，真的是2025年大眾『必要的知情權』嗎？」並表示司法機關應徹查記者的資料取得管道。



爆料引發的後續震盪越滾越大，不少法律界與社會人士紛紛出面，認為整件事已偏離原本的「藝人醜聞」，甚至可能是對少年法精神的重大挑戰。長期投入青少年議題的宋敬鎔（音譯）神父跳出來替趙震雄發聲。 他表示，多數少年犯都在貧困或破碎家庭中成長，如今許多人早已努力生活、改過向善。 「若用今天的標準去審判他們的過去，那他們連呼吸都會變得罪惡。」他甚至向趙震雄喊話：「回來吧。」

政界也開始討論。 共同民主黨議員金元毅（音譯）表示，他因此重新思考：「青少年時期的錯，究竟該負責到什麼程度？」法學界同樣有聲音。 首爾大學名譽教授韓仁燮直言，趙震雄當年確實受過法律制裁，「但因此在成年後被『社會性埋葬』，甚至選擇終止一切活動，並不是正確的解方」。



這起事件起於「D社」5日的獨家爆料，指稱趙震雄在高中二年級時涉入車輛竊盜、性暴力與強盜案件，最後被裁定少年保護處分並送入少年院。 趙震雄所屬公司其後承認「確有少年時期的不良行為」，但否認性暴力部份。 不過，隔天趙震雄本人仍親自宣布無限期退出演藝圈。

