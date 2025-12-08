趙震雄退圈後又被指控！演員、經紀人接連出聲：片場砸冰霸凌新人、酒駕前科全起底！網怒轟：社會給過你機會了

韓國演員趙震雄近期因「少年犯黑歷史」被翻出後宣佈退出演藝圈，但風波並未就此結束。 如今又有多名演藝圈工作者跳出來爆料，稱趙震雄過去在酒局中多次施暴，甚至造成心理陰影，讓外界震驚不已。

根據韓媒「D社」後續追蹤，演員A某透露，趙震雄是他演藝生涯中的「創傷」。 事件發生在201X年一場電影聚餐，當時還是新人的A某以臨演身分參加。 問題出在第二攤的KTV，趙震雄強迫A某唱一首歌，A某因不會唱而道歉，趙震雄竟直接拿起冰桶裡的冰塊朝他臉上砸去，並怒吼：「前輩叫你唱，你竟敢無視？」雖然在導演等人勸阻下未進一步衝突，但A某坦言所受的羞辱與傷害，至今難以抹滅。



這並非單一個案。 演員B某、C某，以及經紀人D某、E某也向媒體指控，曾在酒局遭趙震雄「扇耳光、踢踹」。 一名曾與他合作電影的相關人員直言：「過去的事是問題，但問題在於他到現在都還是這樣。」更有經紀人F某透露，趙震雄在20代時曾暴力對待劇團同事，30代時還曾酒後駕駛。 若這些醜聞在當年曝光，他可能根本無法演出正義形象的角色。



這一系列指控，讓公眾對趙震雄的觀感從「同情更生人」（指接受法律制裁后回歸社會的刑滿釋放人員，蘊含鼓勵其重新生活的意義）轉為質疑其品行。 韓國觀眾向來對「校暴、酒駕、暴力、權勢霸凌」等議題極度敏感，公眾憤怒在於，他作為公眾人物，在享有名利的同時，並未以符合社會期待的行為回饋社會。不願再支持有這類污點的藝人也屬正常市場反應，並非所謂的「生涯埋葬」。 近期不少人呼籲「少年犯應被給第二次機會」，但回顧趙震雄的演技生涯，但「第二次機會」他其實早已得到：順利念大學（（首爾大、慶北大、釜山大等6所國立大學今年在入學審查中開始納入校園暴力紀錄。包括首爾大被刷下的2人在內，共有45名考生最終遭到淘汰。韓國藝術綜合大學也明文規定，不允許曾受過校暴處分的考生入學））、加入劇團、出道、走紅。



*相關內容： 風向大逆轉？記者翻封存判決害藝人退圈被告發！各界通通出面喊話：勿讓「社會性埋葬」扼殺重生

許多韓國藝人甚至因更小的爭議都得公開道歉或停工，有人因為在休息室抽電子煙、開球太用力、選舉日穿了特定顏色的衣服或是把行李交給經紀人提，就得出面道歉。也有偶像因與成人片女優一起玩被迫退團，演員因分享AV照片而失去角色。他們並不是罪犯，但僅因「傷害大眾觀感」就必須低頭道歉。在這種背景下外界質疑：「為什麼只有趙震雄例外？」



更令人震驚的是D社透露早在 2017年就有人把趙震雄的少年犯消息傳給經紀公司，但公司當時否認到底，還稱「問過本人，根本是胡說」。 如今看來，當年是公司在說謊，還是趙震雄隱瞞？ 無論如何，他們在明知真相的情況下又悄悄活動了八年。

Tracy@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞