狗狗出賣了主人？朴娜勑「注射姨母」疑與SHINee Key有「長期接觸」 ! 網瘋猜：根本常去他家

近日韓國喜劇藝人朴娜勑的「毒閨蜜」（注射阿姨）風波越演越烈，如今更爆出這位爭議閨蜜A某，竟疑似與男團SHINee成員Key有神秘交集！關鍵證據竟是一隻同名同品種的貴賓狗，引發韓國論壇全面炸鍋。

有網友在6日於各大論壇上貼出A某去年12月分享的影片截圖。 畫面中，A 某對著貴賓犬喊著：「콤데（comme des/音譯）~你幹嘛啦？ 都10多年了怎麼還那麼兇？」甚至還提到另一隻狗「garcons」。 由於狗的名字與品種相同，加上影片中房內的鏡子、盆栽位置，被網友指出與Key在《我獨自生活》公開的家中「佈置幾乎一致」，因此不少網友開始懷疑，如果真是同一隻狗，那麼A某和 Key 是否早已有交集，更被猜測網友可能是透過朴娜勑介紹認識。





目前 A 某已經把所有貼文全數刪除，但截圖早已流出，相關討論仍在各大韓網瘋傳。 對此，Key所屬的SM娛樂暫未回應，媒體多次聯繫均未果。



此次事件源於韓媒「D社」（Dispatch）日前踢爆，朴娜勑長期接受無醫師執照的A某進行非法醫療行為，包括在住處打點滴、無處方籤服用抗憂鬱藥，甚至帶A某隨行出國工作，時間點與《我獨自生活》拍攝期重疊。朴娜勑團隊先前堅稱：「A某是有執照的醫生，只是打營養針，並非非法醫療。」並強調若對方無照「會依法追究責任」，但未解釋為何讓閨蜜介入私人醫療。



*相關內容：【綜合】朴娜勑涉嫌「非法醫療」？ D社鐵證曝光：「注射阿姨」私人公寓打點滴、濫用抗憂鬱藥

目前整起事件仍在發酵，更多訊息有待相關人士和經紀公司進一步說明。

