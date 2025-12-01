【韓網熱門】G-Dragon最新機場Look又一次震撼網友：喂～你聽得見嗎？

韓流時尚代表G-Dragon（權志龍）又讓機場變成他的專屬舞台！今日（1日）早上，他為出席 Chanel 2026大秀啟程飛往紐約，一踏出車門便瞬間成為焦點，讓現場粉絲跟記者都暴動。

GD這次的造型從頭到腳都是「超GD式大膽風格」。 黑色羽絨外套搭配大大的 Chanel毛絨耳罩，再綁上一條花紋搶眼的絲巾，綁在頭上，直接把造型玩出新高度。 再配上粉紅色鏡片墨鏡、條紋褲、紅色尖頭皮鞋，每一項單品看似個性強烈，但通通被他穿成「GD限定版」，完全無人能模仿。 再次展現他獨一無二的時尚世界觀。



韓國網友評論：

1. 以前真的看起來很獨特又很潮

2. 那個 CHANEL（耳罩）真的笑死我ᄏᄏᄏᄏᄏᄏᄏ

3. 好可愛ᄏᄏᄏ 但這樣聽得到聲音嗎

4. 行腳商人（笑）

5. 有廣告效果所以才這樣吧...？

6. 真的好土喔... 就算穿香奈兒也這樣......

7. 把頭髮遮得嚴嚴實實，好想看他現在的髮型

8. 我們市場賣魚的阿姨穿搭跟這完全一樣——當然去掉Logo的話

9. 明明這個年紀， 為什麼還這麼適合又可愛ᄏᄏᄏ

10. 有50歲以上大媽的感覺...

11. 把Logo遮掉就是傳統市集style

12. 如果這套是GD 20多歲時穿 應該會更好看

13. 真的太誇張，但因為是GD就又覺得還可以

14. 全身裹得緊緊的，超可愛

15. 耳朵是絕對不會冷到的ᄏᄏ

16. 看起來很保暖我就放心了ᄏᄏᄏᄏ

17. 眉上瀏海好可愛

18. 因為是GD才行 一般男生這樣穿我應該會離遠一點ᄏᄏ

19. 我感覺有一種「非得把打扮堆滿身」的執著... 身邊的人都只會誇他時尚、有Sense，真心為他著想的人好像都沒有

20. 臉小就是好，包成這樣還是小ᅲ

21. 我只想到：肯定很暖

22. 我真的不懂這是什麼時尚ᄏᄏᄏ

23. 穿得超可愛... 更重要是看起來很保暖，今天早上我上班被冷死

24. 也不是什麼以前潮、現在土，喜歡他那種風格的人從以前到現在都還是會喜歡，我只是以前就不太是我的菜

25. 羽絨衣真的很好看

原文：https://theqoo.net/square/4012069883

