【韓網熱門】EXO首次公開「六人團體照」！網驚呼：Lay就這樣若無其事地加入

人氣男團EXO昨日下午通過官方SNS公開最新粉絲見面會「EXO'verse」的海報，如SM娛樂先前所公佈，只有6位成員SUHO、燦烈、D.O.、KAI、世勳與LAY參加。

這似乎是有史以來第一次由官方發佈的6人團體照片。



韓國網友評論：

1. 現在究竟是2025年還是2015年？

2. 讓我想起了 EXO-K 時期

3. EXO 真的把外貌管理得很好，大家都沒有變老

4. 燦烈拍得真好看，超級帥。 都敬秀是冰凍人嗎？

5. 好像是 KAI 哥拉拔長大的五胞胎名校生 kkkk

6. 顏值組合如此合拍真的神奇，不愧是一起出道的

7. 隔了 10 年再次看到 Lay 真是傳奇... 感覺很奇怪

8. 想說有位不認識的人在呢，原來是 Lay 呀

9. Lay 像是至今都一直在一起一樣，理所當然地出現，真的超好笑

10. Lay 就這樣帶著笑容，好像什麼都沒發生過一樣突然加入 kkk 仿彿間歇性來地球活動的外星生命體

11. 這個組合真的太震驚了，如果 7、8 年前有人說會變成這樣 6 個人，肯定會被當成神經病

12. 我從來沒想像過 Lay 一直留在 EXO 的 2025 年 kkk

13. 「最終 這是真的最終 最終的最終.jpg」這種感覺哈哈

14. 簡直像是看到團體重組一樣

15. 一開始有 12 個人，怎麼會只剩下一半了呢，真可惜。 雖然不是粉絲，但加油

16. 很期待作為偶像的都敬秀

17. 穩定感超強，快點出新歌吧 ᅲᅲ

出處：https://theqoo.net/hot/4012667906

Sani@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞