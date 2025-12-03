【韓網熱門】笑瘋！徐康俊苦口婆心告誡「想減肥不能吃這個」！全網反骨：難道我們不知道嗎

男演員徐康俊以健碩的倒三角身材和明顯的腹肌著稱，身高達到183cm，體重其身材管理嚴格，尤其在退伍後通過高強度訓練維持了精壯體格，並在多部作品、雜誌中大方展示。

十分自律的徐康俊苦口婆心地告誡粉絲：「各位，最容易讓人長胖的就是零食，要減肥的人，一定要好好吃飯，絕對不能碰零食！！！！」



韓國網友評論：

1. 那麼，麵包可以的吧

2. 看完他說的話後腦中一直浮現零食，結果把放了一個月沒吃的餅乾整包嗑光了

3. 對呀，我知道，可是，真的好吃

4. 不能放棄餅乾

5. 平常不太買零食的，最近整個沉迷，當然就胖了，先把正在吃的米餅吃完我不再買了

6. 一邊喀喀喀吃薯片一邊看這篇的我...

7. 可是我生理期前 要命地想吃ᅲᅲ

8. 對啦，所以我去吃了果凍

9. （吃零食）會變幸福啊 怎麼辦.. ㅠ

10. 那我去吃年糕跟麵包

11. 難道你以為我不知道這個道理？？

12. 剛剛才吃了奧利奧，看了這篇乾脆再拆一包

13. 如果我長得像徐康俊我也不吃

14. 徐康俊：吃零食變胖的話身形多少會看得出來

我：吃零食變胖也一樣長那樣

15. 在大腦發出「克制點」訊號前，零食已經進嘴裡了

16. 為什麼零食會讓人胖

17. 不要奪走我的幸福 ᅲᅲᅲ

18. 先不管零食，其實食量也會跟著變大，像是以前泡麵會吃兩包，但戒零食後食量也變小了，瘦了7kgᄏᄏ

19. 你不能每天在我耳邊輕聲制止的話，就別說那種話

20. 薯片超好吃啦！！你懂什麼你懂什麼！！ᅮᅮᅮ

21. 不吃飯、只吃零食的人就是我...... ㅜ

22. 噓 小貓咪（代指徐康俊），請你安靜

23. 我還以為你人很好... 沒想到......

24. 道理我都懂啊... 是賀爾蒙叫我吃的... 你又不知道ᅲ

25. 要不要見面聊聊為什麼會這樣

原文：https://theqoo.net/square/4013642158

