思念回應了！《請回答1988》10週年綜藝海報曝光：惠利與朴寶劍高庚杓站C位、柳俊烈「消失」，獵豹女士火爆依舊：「聚齊真他X的難！」

一代神劇《請回答1988》自 2015 年開播至今將屆 10 週年，tvN 早前宣布製作三集特輯綜藝，今日終於公開「雙門洞家族」全員聚齊的預告片，還有高度還原劇集海報的大合照，讓人感慨萬千！

16位原班人馬重現經典回憶， 羅美蘭神句重現

這次10週年特別綜藝以兩天一夜旅行的形式進行，引領當年《請回答1988》熱潮的16位主要演員全員到齊，陣容星光熠熠，包括父母飾演輩的成東鎰、李壹花、羅美蘭、金成均、崔武成、金善映，以及飾演年輕好友的惠利、柳俊烈、高庚杓、朴寶劍、安宰弘、李東輝、柳惠英、李敏芝、崔盛元等。 演員們以 10 年前如出一轍的面貌再次聚首，橫幅上寫著「聽見了。 回答了。 思念回應了」的標語，引人感動淚目。



同時釋出的 15 秒預告片中，透露了雙門洞家族團體拍攝的歡樂場景。 飾演「獵豹女士」的羅美蘭不改幽默本色，笑著發出經典感嘆：「聚在一起真他 X 的難啊！」儘管距離劇集完結已經過去了十年，但雙門洞一家人依舊如故的重聚，更加激發了粉絲們的期待。



海報站位藏玄機？ 「德善」惠利兩邊是朴寶劍、高庚杓

這次公開的宣傳海報中，演員站位也引發了關注：飾演女主角「德善」的惠利站在核心位置，兩側分別是劇中「老公」朴寶劍（飾 崔澤）和「大哥」高庚杓（飾 善宇）。

由於現實中，惠利與飾演「狗煥」柳俊烈的戀情近日剛告終，過程一波三折。 此前，柳俊烈透過公司表示，因為忙於拍攝新劇《田鼠》而未能參加MT，但後來調整行程、參加了部份拍攝，沒有與惠利見面。



《請回答1988》10周年綜藝確定將在 12 月 19 日（週五）晚通過tvN首播，讓所有劇迷對這場史詩級的重聚期待不已！

Sani@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞