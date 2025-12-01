20年前《王的男人》像奇蹟，20年後李準基開悟了：我最愛的人是我自己！粉絲笑回：我們懂的

實力派男星 李準基近日接受雜誌《The Star》11月號專訪，分享自己近況與心境轉變，展現出更加正面、自在的生活態度。 李準基也成為本期封面人物，他前往大阪拍攝，透過平靜的視線與光影捕捉時間的溫度，呈現獨特的氛圍。

談到大阪拍攝經驗，李準基表示：「平時工作忙碌，總是匆匆經過城市，這次才真正有機會好好看這座城市。 感受到現在與過去交錯的氛圍，覺得跟自己很像，帶給我不少靈感。」

對於近期生活李準基透露：「最近主要在翻看下一部作品的劇本，還持續跑步與旅行。 我才慢慢體會到自由旅行的魅力，獨自出遊能整理思緒，真的很珍貴。 甚至會想，為什麼以前沒早點發現這種感覺？」



回顧演藝生涯，李準基說如果把演員生涯比作100分，「我大概走到一半左右。 20多歲、30多歲時，我一直在努力守護過度的愛，現在則是重新調整方向與步伐的時刻，未來的篇章更重要。」他也提到自己代表作《王的男人》在今年6月迎來上映20週年，「這部作品就像奇蹟般為我的演員人生打開了廣闊的選擇空間，我依舊懷著滿滿的感激與深情。」



談到最愛的人，李準基幽默又認真地說：「現在我最愛的人是自己。 以前總是向前衝，沒好好照顧自己的生活。 雖然正因為過去的努力，我才能成為現在的我，但現在我想學會欣賞自己、慢下來，愛自己的生活。 現在的答案就是『我』。」

最後，李準基對粉絲也送上心意：「今年剩下的日子，我想以行動代替煩惱，以前進取代等待。 希望能用好的作品，回報一直耐心等待的大家。」

