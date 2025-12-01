【韩网热门】G-Dragon最新机场Look又一次震撼网友：喂～你听得见吗？

韩流时尚代表G-Dragon（权志龙）又让机场变成他的专属舞台！今日（1日）早上，他为出席 Chanel 2026大秀启程飞往纽约，一踏出车门便瞬间成为焦点，让现场粉丝跟记者都暴动。

GD这次的造型从头到脚都是「超GD式大胆风格」。 黑色羽绒外套搭配大大的 Chanel毛绒耳罩，再绑上一条花纹抢眼的丝巾，绑在头上，直接把造型玩出新高度。 再配上粉红色镜片墨镜、条纹裤、红色尖头皮鞋，每一项单品看似个性强烈，但通通被他穿成「GD限定版」，完全无人能模仿。 再次展现他独一无二的时尚世界观。



韩国网友评论：

1. 以前真的看起来很独特又很潮

2. 那个 CHANEL（耳罩）真的笑死我ᄏᄏᄏᄏᄏᄏᄏ

3. 好可爱ᄏᄏᄏ 但这样听得到声音吗

4. 行脚商人（笑）

5. 有广告效果所以才这样吧...？

6. 真的好土喔... 就算穿香奈儿也这样......

7. 把头发遮得严严实实，好想看他现在的发型

8. 我们市场卖鱼的阿姨穿搭跟这完全一样——当然去掉Logo的话

9. 明明这个年纪， 为什么还这么适合又可爱ᄏᄏᄏ

10. 有50岁以上大妈的感觉...

11. 把Logo遮掉就是传统市集style

12. 如果这套是GD 20多岁时穿 应该会更好看

13. 真的太夸张，但因为是GD就又觉得还可以

14. 全身裹得紧紧的，超可爱

15. 耳朵是绝对不会冷到的ᄏᄏ

16. 看起来很保暖我就放心了ᄏᄏᄏᄏ

17. 眉上浏海好可爱

18. 因为是GD才行 一般男生这样穿我应该会离远一点ᄏᄏ

19. 我感觉有一种「非得把打扮堆满身」的执著... 身边的人都只会夸他时尚、有Sense，真心为他著想的人好像都没有

20. 脸小就是好，包成这样还是小ᅲ

21. 我只想到：肯定很暖

22. 我真的不懂这是什么时尚ᄏᄏᄏ

23. 穿得超可爱... 更重要是看起来很保暖，今天早上我上班被冷死

24. 也不是什么以前潮、现在土，喜欢他那种风格的人从以前到现在都还是会喜欢，我只是以前就不太是我的菜

25. 羽绒衣真的很好看

原文：https://theqoo.net/square/4012069883

