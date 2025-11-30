【韓網熱門】太意外！這些中小企業女團紅透半邊天，卻從未參加MAMA頒獎典禮

近日有人PO文討論「MAMA頒獎禮對中小企業女團最為苛刻」，引起大量共鳴。

舉例來說，Apink只在2011年和2013年參加兩次MAMA頒獎典禮，且都沒有獲得表演時間。



AOA只在2014年參加了紅毯拍照，沒有表演。



EXID、STAYC、KISS OF LIFE從未獲得邀請（部份所屬社與Mnet不合也有影響）。



tripleS在2023年獲得女子新人獎，但僅在所屬公司大樓裡拍了獲獎的reaction影片，據推測也是沒有被主辦方邀請。



MAMAMOO直到出道4年後、發行《Starry Night》的2018年，才終於獲邀參加。 當然，也沒有說MAMA對中小企業男團很好的意思。



韓國網友評論：

1. 暈，這名單太令人驚訝了，連這麼有名的團都沒參加過嗎???

2. MAMA除非是像 IVE 這種程度爆紅的，不然都是會排除中小型公司

3. tripleS得了獎卻沒有被邀請？ 獲獎者卻沒有出席，真的是故意不邀請吧，很好分

4. 中小+女藝人，雙重苛刻

5. 誇張到什麼程度呢，就連 IU 都沒有在 MAMA 拿過大獎.. 哈哈哈

6. 哇，連逆襲神話 EXID 都沒邀請嗎？ 她們那年明明紅遍整個業界？

7. MAMAMOO 在2018 年第一次參加，連續來了三年，真的很厲害

8. T-ara 連一次都沒有參加過

9. GFRIEND好像也只去過一次

10. 以前追 INFINITE 的時候只來了一兩次，現在追 THE BOYZ 也只來了一次，真的很沒禮貌

11. 中小企業的女團想要上 MAMA，不僅必須達到頂級水準，還要抓住海外市場，例如 KARA、SISTAR、i-dle

12. 連這種程度的團體都不邀請，不就是只邀請大型經紀公司的藝人囉??? 根本就是大型偶像派對...？？

13. 沒在大型經紀公司出道，這就是原罪...

14. MAMA 本來就是他們自己人的慶典啊kkk就算再紅，中小型偶像想上台也是難如登天

15. 查了一下，AOA 在 2014 年有來過，但因為是在紅毯上表演就不算數了嗎...？

16. 連 BEAST 都只參加過跟 Trouble Maker 的合作舞台而已kkk當時作為中小企業團的粉絲，MAMA 根本就是另一個世界，還不如 Melon Music Awards（MMA）比較有真正的慶典氣氛

17. 原來如此，一直覺得她們很有知名度、熱門歌曲也不少... 真希望能在更大的舞台上看到她們

出處：https://theqoo.net/hot/4010810531

