【韓網熱門】韓網選「哪位男藝人最像奇幻羅曼史作品裡的女主角？」 全網嘆：公主太多了，每人都演一部吧

相信不少讀者昨日看過「哪位男藝人最像奇幻羅曼史作品裡的男主角？」吧，那哪位女藝人最像奇幻羅曼史作品中的女主角呢？ 韓網也出了了十數名女演員備選，引爆激烈討論。
（注：奇幻羅曼史是將愛情與奇幻元素結合的題材。 其特點是在浪漫的敘事中加入魔法、異世界、附身、重生等奇幻設定，使這些元素成為故事的重要背景。 這類題材通常以現實中難以經歷的華麗、非現實世界為舞台，深入刻畫主角之間的情感關係。 不僅講述戀愛故事，也常與自我成長、社會成功等主題交織在一起，讓整體劇情更加豐富。 主角大多是堅強且獨立的女性角色。 她們解決複雜事件、開拓自己的命運，並在此過程中與魅力非凡的男性主角墜入愛河。 這體現了讀者對主動型女性敘事的渴望。 奇幻羅曼史借鑑了中世紀歐洲貴族社會、魔法學院、神秘東方奇幻等多樣化的世界觀。 這類奇幻背景不僅為浪漫敘事增添深度，也為讀者提供了脫離日常的獨特體驗）
韓國網友評論：
1. 這篇文章好幸福...... 大家都太漂亮了ᅲᅲᅲ
2. 只有 Karina 的風格不一樣，覺得很好笑ᄏᄏᄏᄏᄏᄏ我喜歡秀智、潤娥和金裕貞！！最近真的超級讓我熱血沸騰
3. 我的取向是申世景，但Sullyoon 真的就是「正統浪漫奇幻女主體質」
5. 就希望她們每個人都演一部
6. 每個人都不同風格卻都有種浪漫奇幻感，真神奇，都好漂亮
7. 一看到金裕貞演員那張照片，我就改變了「韓國拍不了真正的浪漫奇幻劇」的想法，真的就是浪漫奇幻女主本尊
9. 從第一張照片開始就很厲害了...
10. 必須選嗎？？ 難啊ᅮᅮᅮᅮ
11. 秋天、Sullyoon、Karina、Liz！「繼承了一個即將滅亡的國家，外柔內剛的皇女Sullyoon; 蜷縮著不知是真反叛之種還是邊境的神秘協助者——北部大公 Karina; 作為貴族千金長大，其實是神官的隱藏女兒的秋天; 作為地方領主之女享受著自由生活，卻突然被捲入大變革而進入宮廷的 Liz
12. 瘋掉的薇娟，真是瘋批反派...... 照這樣下去感覺會走向滅亡然後回歸重生......
13. 這裏雖然沒有（提到），但我喜歡的浪漫奇幻女主是金世正。 我就喜歡陽光系、假小子系的角色ᄏᄏᄏᄏ
14. 風格都不一樣：
張員瑛 → 原作女主
宋慧喬 → 王妃 / 皇后
Sullyoon → 暴君皇帝的獨生女
申世景 → 契約結婚
15. 把她們全部集中到一部戲裡吧
16. 秋天也真的很有'聖女'的感覺，怎麼說呢，IVE 這個組合本身就很有浪漫奇幻感
17. 說實話，看完宋慧喬和韓韶禧之後，雖然知道其他演員、愛豆們都很漂亮、有才華、也有魅力，但在我看來就有點顯得平淡了。 對我來說，浪漫奇幻這個類型就是要那種致命致命的浪漫才行ᄏᄏᄏᄏ
18. 韓素希ᄏᄏᄏᄏ 從'不忍著、隨心活著的女演員'這種感覺開始就是典型的浪漫奇幻開局ᄏᄏᄏᄏᄏ 這種羅曼奇幻的開場我真的看過很多
19.我們國家公主太多了
20. 韓韶禧，她超適合被惡女附身的角色了
