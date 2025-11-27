【韓網熱門】韓網選「哪位男藝人最像奇幻羅曼史作品裡的女主角？」 全網嘆：公主太多了，每人都演一部吧

相信不少讀者昨日看過「哪位男藝人最像奇幻羅曼史作品裡的男主角？」吧，那哪位女藝人最像奇幻羅曼史作品中的女主角呢？ 韓網也出了了十數名女演員備選，引爆激烈討論。

（注：奇幻羅曼史是將愛情與奇幻元素結合的題材。 其特點是在浪漫的敘事中加入魔法、異世界、附身、重生等奇幻設定，使這些元素成為故事的重要背景。 這類題材通常以現實中難以經歷的華麗、非現實世界為舞台，深入刻畫主角之間的情感關係。 不僅講述戀愛故事，也常與自我成長、社會成功等主題交織在一起，讓整體劇情更加豐富。 主角大多是堅強且獨立的女性角色。 她們解決複雜事件、開拓自己的命運，並在此過程中與魅力非凡的男性主角墜入愛河。 這體現了讀者對主動型女性敘事的渴望。 奇幻羅曼史借鑑了中世紀歐洲貴族社會、魔法學院、神秘東方奇幻等多樣化的世界觀。 這類奇幻背景不僅為浪漫敘事增添深度，也為讀者提供了脫離日常的獨特體驗）

1. 宋慧喬



2. 韓韶禧



3. 權恩妃



4. 金裕貞



5. 薇娟（i-dle）



6. 潤娥



7. 秀智



8. 林知衍（林智妍）



9. 李世榮



10. 徐玄



11. Winter（aespa）



12. 秋天（IVE）



13. Sullyoon（NMIXX）



14. Karina（aespa）



15. 張員瑛（IVE）



16. 申世景



17. Liz（IVE）



韓國網友評論：

1. 這篇文章好幸福...... 大家都太漂亮了ᅲᅲᅲ

2. 只有 Karina 的風格不一樣，覺得很好笑ᄏᄏᄏᄏᄏᄏ我喜歡秀智、潤娥和金裕貞！！最近真的超級讓我熱血沸騰

3. 我的取向是申世景，但Sullyoon 真的就是「正統浪漫奇幻女主體質」

4. 每個人都不同風格卻都有種浪漫奇幻感，真神奇，都好漂亮

5. 就希望她們每個人都演一部

7. 一看到金裕貞演員那張照片，我就改變了「韓國拍不了真正的浪漫奇幻劇」的想法，真的就是浪漫奇幻女主本尊

9. 從第一張照片開始就很厲害了...

10. 必須選嗎？？ 難啊ᅮᅮᅮᅮ

11. 秋天、Sullyoon、Karina、Liz！「繼承了一個即將滅亡的國家，外柔內剛的皇女Sullyoon; 蜷縮著不知是真反叛之種還是邊境的神秘協助者——北部大公 Karina; 作為貴族千金長大，其實是神官的隱藏女兒的秋天; 作為地方領主之女享受著自由生活，卻突然被捲入大變革而進入宮廷的 Liz

12. 瘋掉的薇娟，真是瘋批反派...... 照這樣下去感覺會走向滅亡然後回歸重生......

13. 這裏雖然沒有（提到），但我喜歡的浪漫奇幻女主是金世正。 我就喜歡陽光系、假小子系的角色ᄏᄏᄏᄏ

14. 風格都不一樣：

張員瑛 → 原作女主

宋慧喬 → 王妃 / 皇后

Sullyoon → 暴君皇帝的獨生女

申世景 → 契約結婚

15. 把她們全部集中到一部戲裡吧

16. 秋天也真的很有'聖女'的感覺，怎麼說呢，IVE 這個組合本身就很有浪漫奇幻感

17. 說實話，看完宋慧喬和韓韶禧之後，雖然知道其他演員、愛豆們都很漂亮、有才華、也有魅力，但在我看來就有點顯得平淡了。 對我來說，浪漫奇幻這個類型就是要那種致命致命的浪漫才行ᄏᄏᄏᄏ

18. 韓素希ᄏᄏᄏᄏ 從'不忍著、隨心活著的女演員'這種感覺開始就是典型的浪漫奇幻開局ᄏᄏᄏᄏᄏ 這種羅曼奇幻的開場我真的看過很多

19.我們國家公主太多了

20. 韓韶禧，她超適合被惡女附身的角色了

原文：https://theqoo.net/square/4004583235

