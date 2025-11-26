【韓網熱門】哪位男藝人最像奇幻羅曼史作品裡的男主角？

「奇幻羅曼史（Romance Fantasy）」是一種以愛情與女性視角為核心的奇幻類型，也是韓國文藝作品中最受歡迎的類型之一。 近日有網友列出11位男星名單，邀請大家選出最符合「奇幻羅曼史」氣質的那一位！

「奇幻羅曼史」小說多以中世紀歐風世界觀為背景，結合貴族、王宮、階級制度等元素，並融入禾林式言情小說的愛情套路，常描繪女主角因特殊契機與男主角展開愛情與冒險，最終拯救或改變世界。 現在雖然泛指所有以女性價值為主題的奇幻作品，但大眾印象最深的仍然是中世紀貴族畫風。 原PO給出的名單如下：

1. 車銀優



2. RIIZE元彬



3. 防彈少年團V



4. 朴寶劍



5. 宋江



6. 李洙赫



7. NCT在玹



8. 李棟旭



9. 成勛



10. 申成祿



11. 徐康俊



韓國網友評論：

1. 不是啊，越往下看越覺得合理欸？ ！

2. 車銀優、徐康俊、宋江、李洙赫，簡直是從奇幻羅曼史小說裡蹦出來的 ♡

3. 西洋系奇幻羅曼史=車銀優，東洋系奇幻羅曼史=李洙赫，男二=徐康俊

4. 當然是成勛啊，去看奇幻羅曼史小說的網站，封面幾乎全都是他的臉kkk



5. 天啊都好適合... 這種類型的作品，我覺得像李洙赫那種異世界感的臉最搭

6. 李洙赫當吸血鬼可以、當精靈族也行，有一種王族氣質kkk當時看《惡女是懸絲木偶》就覺得他超適合奇幻羅曼史

7. 奇幻羅曼史就交給李洙赫，李棟旭、徐康俊、成勳更像是現代羅曼史（* ́ლ'*）

8. 朴寶劍、申成祿是東洋風，奇幻羅曼史還是李洙赫...



9. 我大喊「車銀優！」進來，結果看到李棟旭直接滑不動

10. 車銀優、李洙赫、徐康俊。 要有點「跟我不是同一物種」那種感覺才對

11. 前面都認同，我再補充一個：李浚赫...



12. 元彬雖然也算奇幻系，但感覺像「有點脆弱的魔王大人」？

13. 好了，現在把裡面的男人們全部集合起來，直接拍《女皇的後宮們》就可以了

14. 長相都不相上下，如果是奇幻羅曼史的話，我會選裡面最高、肩最寬、體格最厚的那位

15. 成勛最有奇幻羅曼史男主的氣質，但我同時會想到他吃東西的畫面...

16. 總之全部都來演一部吧，演了才知道行不行，快點！

出處：https://theqoo.net/hot/4005766440

