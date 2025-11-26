【韓網熱門】哪位男藝人最像奇幻羅曼史作品裡的男主角？
廣告

【韓網熱門】哪位男藝人最像奇幻羅曼史作品裡的男主角？

明星   2025年11月26日   星期三15:18   Sani  

（封面圖源：IG@eunwo.o_c、bogummy、namooactors、_jeongjaehyun、leedongwook_official、seokj1012，FB@RIIZE.official，BIGHIT MUSIC，《Level Up》《皇后的品格》劇照，KakaoPage）

「奇幻羅曼史（Romance Fantasy）」是一種以愛情與女性視角為核心的奇幻類型，也是韓國文藝作品中最受歡迎的類型之一。 近日有網友列出11位男星名單，邀請大家選出最符合「奇幻羅曼史」氣質的那一位！

「奇幻羅曼史」小說多以中世紀歐風世界觀為背景，結合貴族、王宮、階級制度等元素，並融入禾林式言情小說的愛情套路，常描繪女主角因特殊契機與男主角展開愛情與冒險，最終拯救或改變世界。 現在雖然泛指所有以女性價值為主題的奇幻作品，但大眾印象最深的仍然是中世紀貴族畫風。 原PO給出的名單如下：

1. 車銀優
（圖源：Theqoo）

2. RIIZE元彬
（圖源：Theqoo）

3. 防彈少年團V
（圖源：Theqoo）

4. 朴寶劍
（圖源：《BAZAAR》）

5. 宋江
（圖源：Theqoo）

6. 李洙赫
（圖源：Theqoo）

7. NCT在玹
（圖源：Theqoo）

8. 李棟旭
（圖源：King Kong by STARSHIP娛樂）

9. 成勛
（圖源：Theqoo）

10. 申成祿
（圖源：Theqoo）

11. 徐康俊
（圖源：Theqoo）

韓國網友評論：
1. 不是啊，越往下看越覺得合理欸？ ！
2. 車銀優、徐康俊、宋江、李洙赫，簡直是從奇幻羅曼史小說裡蹦出來的 ♡
3. 西洋系奇幻羅曼史=車銀優，東洋系奇幻羅曼史=李洙赫，男二=徐康俊
4. 當然是成勛啊，去看奇幻羅曼史小說的網站，封面幾乎全都是他的臉kkk
（圖源：《Level Up》劇照）

5. 天啊都好適合... 這種類型的作品，我覺得像李洙赫那種異世界感的臉最搭
6. 李洙赫當吸血鬼可以、當精靈族也行，有一種王族氣質kkk當時看《惡女是懸絲木偶》就覺得他超適合奇幻羅曼史
7. 奇幻羅曼史就交給李洙赫，李棟旭、徐康俊、成勳更像是現代羅曼史（* ́ლ'*）
8. 朴寶劍、申成祿是東洋風，奇幻羅曼史還是李洙赫...
（圖源：KakaoPage）

9. 我大喊「車銀優！」進來，結果看到李棟旭直接滑不動
10. 車銀優、李洙赫、徐康俊。 要有點「跟我不是同一物種」那種感覺才對
11. 前面都認同，我再補充一個：李浚赫...
（圖源：《60天，指定倖存者》劇照）

12. 元彬雖然也算奇幻系，但感覺像「有點脆弱的魔王大人」？
13. 好了，現在把裡面的男人們全部集合起來，直接拍《女皇的後宮們》就可以了
14. 長相都不相上下，如果是奇幻羅曼史的話，我會選裡面最高、肩最寬、體格最厚的那位
15. 成勛最有奇幻羅曼史男主的氣質，但我同時會想到他吃東西的畫面...
16. 總之全部都來演一部吧，演了才知道行不行，快點！

出處：https://theqoo.net/hot/4005766440

Sani@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

廣告
相關新聞
留言/評論
主頁 » 明星 » 【韓網熱門】哪位男藝人最像奇幻羅曼史作品裡的男主角？
© 2025 KSD韓星網 版權所有 不得轉載. 關於我們 免責聲明 私隱政策 廣告查詢 招募寫手