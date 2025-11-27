【韩网热门】韩网选「哪位男艺人最像奇幻罗曼史作品里的女主角？」 全网叹：公主太多了，每人都演一部吧

相信不少读者昨日看过「哪位男艺人最像奇幻罗曼史作品里的男主角？」吧，那哪位女艺人最像奇幻罗曼史作品中的女主角呢？ 韩网也出了了十数名女演员备选，引爆激烈讨论。

（注：奇幻罗曼史是将爱情与奇幻元素结合的题材。 其特点是在浪漫的叙事中加入魔法、异世界、附身、重生等奇幻设定，使这些元素成为故事的重要背景。 这类题材通常以现实中难以经历的华丽、非现实世界为舞台，深入刻画主角之间的情感关系。 不仅讲述恋爱故事，也常与自我成长、社会成功等主题交织在一起，让整体剧情更加丰富。 主角大多是坚强且独立的女性角色。 她们解决复杂事件、开拓自己的命运，并在此过程中与魅力非凡的男性主角坠入爱河。 这体现了读者对主动型女性叙事的渴望。 奇幻罗曼史借鉴了中世纪欧洲贵族社会、魔法学院、神秘东方奇幻等多样化的世界观。 这类奇幻背景不仅为浪漫叙事增添深度，也为读者提供了脱离日常的独特体验）

1. 宋惠乔



2. 韩韶禧



3. 权恩妃



4. 金裕贞



5. 薇娟（i-dle）



6. 润娥



7. 秀智



8. 林知衍（林智妍）



9. 李世荣



10. 徐玄



11. Winter（aespa）



12. 秋天（IVE）



13. Sullyoon（NMIXX）



14. Karina（aespa）



15. 张员瑛（IVE）



16. 申世景



17. Liz（IVE）



韩国网友评论：

1. 这篇文章好幸福...... 大家都太漂亮了ᅲᅲᅲ

2. 只有 Karina 的风格不一样，觉得很好笑ᄏᄏᄏᄏᄏᄏ我喜欢秀智、润娥和金裕贞！！最近真的超级让我热血沸腾

3. 我的取向是申世景，但Sullyoon 真的就是「正统浪漫奇幻女主体质」

4. 每个人都不同风格却都有种浪漫奇幻感，真神奇，都好漂亮

5. 就希望她们每个人都演一部

7. 一看到金裕贞演员那张照片，我就改变了「韩国拍不了真正的浪漫奇幻剧」的想法，真的就是浪漫奇幻女主本尊

9. 从第一张照片开始就很厉害了...

10. 必须选吗？？ 难啊ᅮᅮᅮᅮ

11. 秋天、Sullyoon、Karina、Liz！「继承了一个即将灭亡的国家，外柔内刚的皇女Sullyoon; 蜷缩著不知是真反叛之种还是边境的神秘协助者——北部大公 Karina; 作为贵族千金长大，其实是神官的隐藏女儿的秋天; 作为地方领主之女享受著自由生活，却突然被卷入大变革而进入宫廷的 Liz

12. 疯掉的薇娟，真是疯批反派...... 照这样下去感觉会走向灭亡然后回归重生......

13. 这里虽然没有（提到），但我喜欢的浪漫奇幻女主是金世正。 我就喜欢阳光系、假小子系的角色ᄏᄏᄏᄏ

14. 风格都不一样：

张员瑛 → 原作女主

宋慧乔 → 王妃 / 皇后

Sullyoon → 暴君皇帝的独生女

申世景 → 契约结婚

15. 把她们全部集中到一部戏里吧

16. 秋天也真的很有'圣女'的感觉，怎么说呢，IVE 这个组合本身就很有浪漫奇幻感

17. 说实话，看完宋慧乔和韩韶禧之后，虽然知道其他演员、爱豆们都很漂亮、有才华、也有魅力，但在我看来就有点显得平淡了。 对我来说，浪漫奇幻这个类型就是要那种致命致命的浪漫才行ᄏᄏᄏᄏ

18. 韩素希ᄏᄏᄏᄏ 从'不忍著、随心活著的女演员'这种感觉开始就是典型的浪漫奇幻开局ᄏᄏᄏᄏᄏ 这种罗曼奇幻的开场我真的看过很多

19.我们国家公主太多了

20. 韩韶禧，她超适合被恶女附身的角色了

