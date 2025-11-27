【韩网热门】韩网选「哪位男艺人最像奇幻罗曼史作品里的女主角？」 全网叹：公主太多了，每人都演一部吧

相信不少读者昨日看过「哪位男艺人最像奇幻罗曼史作品里的男主角？」吧，那哪位女艺人最像奇幻罗曼史作品中的女主角呢？ 韩网也出了了十数名女演员备选，引爆激烈讨论。
（注：奇幻罗曼史是将爱情与奇幻元素结合的题材。 其特点是在浪漫的叙事中加入魔法、异世界、附身、重生等奇幻设定，使这些元素成为故事的重要背景。 这类题材通常以现实中难以经历的华丽、非现实世界为舞台，深入刻画主角之间的情感关系。 不仅讲述恋爱故事，也常与自我成长、社会成功等主题交织在一起，让整体剧情更加丰富。 主角大多是坚强且独立的女性角色。 她们解决复杂事件、开拓自己的命运，并在此过程中与魅力非凡的男性主角坠入爱河。 这体现了读者对主动型女性叙事的渴望。 奇幻罗曼史借鉴了中世纪欧洲贵族社会、魔法学院、神秘东方奇幻等多样化的世界观。 这类奇幻背景不仅为浪漫叙事增添深度，也为读者提供了脱离日常的独特体验）
韩国网友评论：
1. 这篇文章好幸福...... 大家都太漂亮了ᅲᅲᅲ
2. 只有 Karina 的风格不一样，觉得很好笑ᄏᄏᄏᄏᄏᄏ我喜欢秀智、润娥和金裕贞！！最近真的超级让我热血沸腾
3. 我的取向是申世景，但Sullyoon 真的就是「正统浪漫奇幻女主体质」
4. 每个人都不同风格却都有种浪漫奇幻感，真神奇，都好漂亮
5. 就希望她们每个人都演一部
7. 一看到金裕贞演员那张照片，我就改变了「韩国拍不了真正的浪漫奇幻剧」的想法，真的就是浪漫奇幻女主本尊
9. 从第一张照片开始就很厉害了...
10. 必须选吗？？ 难啊ᅮᅮᅮᅮ
11. 秋天、Sullyoon、Karina、Liz！「继承了一个即将灭亡的国家，外柔内刚的皇女Sullyoon; 蜷缩著不知是真反叛之种还是边境的神秘协助者——北部大公 Karina; 作为贵族千金长大，其实是神官的隐藏女儿的秋天; 作为地方领主之女享受著自由生活，却突然被卷入大变革而进入宫廷的 Liz
12. 疯掉的薇娟，真是疯批反派...... 照这样下去感觉会走向灭亡然后回归重生......
13. 这里虽然没有（提到），但我喜欢的浪漫奇幻女主是金世正。 我就喜欢阳光系、假小子系的角色ᄏᄏᄏᄏ
14. 风格都不一样：
张员瑛 → 原作女主
宋慧乔 → 王妃 / 皇后
Sullyoon → 暴君皇帝的独生女
申世景 → 契约结婚
15. 把她们全部集中到一部戏里吧
16. 秋天也真的很有'圣女'的感觉，怎么说呢，IVE 这个组合本身就很有浪漫奇幻感
17. 说实话，看完宋慧乔和韩韶禧之后，虽然知道其他演员、爱豆们都很漂亮、有才华、也有魅力，但在我看来就有点显得平淡了。 对我来说，浪漫奇幻这个类型就是要那种致命致命的浪漫才行ᄏᄏᄏᄏ
18. 韩素希ᄏᄏᄏᄏ 从'不忍著、随心活著的女演员'这种感觉开始就是典型的浪漫奇幻开局ᄏᄏᄏᄏᄏ 这种罗曼奇幻的开场我真的看过很多
19.我们国家公主太多了
20. 韩韶禧，她超适合被恶女附身的角色了
