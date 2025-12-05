網傳與犯罪組織成員親密合照！曹世镐遭謠言纏身，公司緊急闢謠：全是謠言
明星   2025年12月5日   星期五09:30   Tracy  

（封面圖源：IG@chosaeho）

韓國綜藝圈又起爭議！搞笑藝人曹世鎬近來突然被扯進「和地方黑幫人物交好」的傳聞。

網路上有貼文瘋傳，讓討論迅速延燒。 對此他所屬的A2Z娛樂4日第一時間跳出來滅火，強調：「網路上的說法完全不是事實。」

據韓媒整理，一名網友日前在IG及社群論壇發文，聲稱曹世鎬與某位被指為「地方犯罪組織核心人物」的A某私交甚篤，甚至PO出兩人疑似在娛樂擁抱場所的照片，並暗示雙方曾互送高價禮物，還說曹世鎬替對方的加盟店做宣傳。 貼文一出，馬上引發網友熱議。
（圖源：IG@chosaeho）

面對越滾越大的風波，A2Z娛樂立即發布聲明反駁：「被提到的A先生只是一般朋友，所謂的高價禮物、幫忙宣傳等內容通通毫無根據。」公司也表示，對於散佈不實內容的人士，已著手準備法律行動，態度相當強硬。

現年43歲的曹世鎬2001年以SBS第六屆公開招募搞笑藝人出道，這些年靠著《兩天一夜》、《劉Quiz on the Block》、《洪金銅錢》等節目深受觀眾喜愛。 如今捲入網路傳聞，也讓粉絲相當擔心。 至於事件後續會如何發展，外界也正密切關注中。

