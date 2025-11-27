SBS明年最瘋神劇！《神與法律事務所》超狂設定：柳演錫「被鬼附身辦案」、李絮搭檔鬥嘴鬥法超帶感

SBS全新金土劇《神與法律事務所》（《신이랑 법률사무소》）正式公佈主演陣容，柳演錫、李絮確定攜手主演，延濟亨也將加入黃金卡司群。 劇組預告，這將是一部結合奇幻元素與痛快法律攻防的「韓式一掃冤屈冒險劇」，明年上半年播出。

柳演錫化身「能見鬼」的律師：展開神奇的「附身辯護」



柳演錫在飾演主人公「申伊朗」，原本是再普通不過的律師，卻在把一間舊巫堂改造成法律事務所後，竟開始看到鬼、甚至被鬼附身。 因為這份奇妙體質，他意外成為「鬼客們的專屬律師」，替各種含冤亡魂伸張正義。

柳演錫將展現「百變附身演技」，在不同鬼魂上身時呈現截然不同的表情、語氣與肢體。 過去他曾在電視劇《運氣好的日子》中演冷血殺人魔、音樂劇《要滾芭比》中挑戰爆發力十足的搖滾歌者，演技多變備受肯定，也讓粉絲更加期待他的新突破。

李絮勝率變身100%華麗菁英：外冷內熱的律師「韓娜賢」



李絮這次挑戰勝率百分百的大型律師事務所王牌「韓娜賢」。 她冷靜、效率高、對勝訴絕不妥協，是法律界公認的「狠角色」。 但某天她竟在法庭上敗給了「申伊朗」，人生軌道也因此出現巨大轉彎。 起初她完全不相信「能看見鬼」這種荒唐說法，但在接觸申伊朗、並親眼見到各種不可思議的事件後逐漸卸下心防，找回內心深處的溫暖。 李絮將以細膩的情感線呈現角色從冷硬到柔軟的轉變。

延濟亨加入演出 飾演檢察官「金賢祐」



演出多部作品、累積穩定實力的延濟亨這次在劇中飾演檢察官「金賢祐」。 他以一貫沉穩的存在感，為劇情增添更多法律攻防張力。 延濟亨過去在《小神的孩子們》、《你喜歡布拉姆斯嗎？ 》等作品中累積人氣，此次加入也讓觀眾更加期待角色之間的化學反應。

會見鬼的律師 × 菁英女神律師 × 鬼魂委託人：三方聯手追真相

《神與法律事務所》最大的看點就是兩位截然不同的律師如何攜手合作：申伊朗能直接聽到鬼魂的委託、甚至被附身，快速取得關鍵線索; 韓娜賢則負責以專業法律邏輯將碎片拼湊成完整證據。 兩人從互看不順眼，到被各種離奇案件「強迫合作」，形成超痛快的偵辦節奏。 劇組表示「申伊朗的附身能力+韓娜賢的冷靜判斷+鬼魂委託人」，將形成前所未見的三角共助，帶來歡笑、爽感，也不乏暖心時刻。」製作方更自信喊話：「柳演錫與李絮會用百分之兩百的默契，帶來『神級的趣味』，開創SBS律政劇的新風格。」

