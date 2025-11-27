朴恩斌×梁世宗確定主演tvN新劇《我的見鬼女友》！改編自同名人氣電影，2026 年首播

tvN 新劇《我的見鬼女友》正式公布主演陣容，由朴恩斌與梁世宗搭檔，展開一段結合靈異、懸疑與浪漫的共助調查羅曼史。 該劇以2011年由孫藝真和李民基主演的同名電影為原作，近日已完成主要卡司選定並正式開拍。

朴恩斌在劇中飾演國內屈指可數的財閥集團繼承人，同時也是酒店代表「千如莉」。 她外貌、財力、能力樣樣完美，但在光鮮亮麗的日常背後，隱藏著一個陰森祕密——她「看得見鬼」。 因源源不絕的冤魂干擾，她的生活逐漸被恐懼侵蝕，角色的複雜內心將由朴恩斌以細膩演技刻畫。



梁世宗則飾演首爾地檢的王牌檢察官「馬剛旭」，具備檢察官所有必要素養——優秀的體能、聰慧的頭腦、正義的性格。 他堅守原則、面對不義絕不退讓，總會追查案件到最後一刻，直至真相大白。



劇中，能看見鬼的千如莉與一心破案的馬剛旭，因一連串看似偶然卻命中註定的相遇，逐漸融入彼此的日常生活，形成意想不到的獨特關係。 兩人將如何合作並進一步展現化學反應，備受關注。

另有報導稱，邕聖祐也將加盟飾演另一名財閥繼承人「姜敏煥」，是濟州島雷蒙德酒店代表，聰明機智、外貌性感、個性溫和且口才亮眼，將與朴恩斌、梁世宗形成微妙張力。



製作組表示，《我的見鬼女友》是一部主打「戰勝恐懼」的羅曼史，「能看到鬼卻並不畏懼的女人」與「因她而接觸到未知世界的男人」相遇，千如莉神祕的能力與馬剛旭的科學搜查本能相互交織，將帶來令人痛快的情感宣洩。

《我的見鬼女友》預計於 2026 年 正式播出。

