暗黑韓劇《親愛的X》今天大結局！金裕貞能否登上夢寐以求的頂峰？金永大＆金度勳最終命運會如何？

金裕貞、金永大、金度勳主演的暗黑韓劇《親愛的X》今天就要結局了！白雅珍能否登上她夢寐以求的頂峰呢？

上週公開的《親愛的X》第9-10集中，隨著新角色文道赫（洪宗玄 飾）登場，劇情走向發生逆轉。白雅珍（金裕貞 飾）因徐美利（金志映 飾）代表而陷入危機後，通過文道赫抓住東山再起的機會。因爲想要登上最高位置，她甚至決心和文道赫結婚。但...文道赫在紳士的微笑背後隱藏著危險，白雅珍在莫名的不安和緊張中日漸疲憊。在第10集尾聲，還發生沈聖希（金怡景 飾）突襲白雅珍，給觀眾們帶來衝擊性的結局。



公開的劇照中，白雅珍、尹俊瑞（金永大 飾）、金在吾（金度勳 飾）的眼神中流露出不同的悲傷。尹俊瑞用悲傷又有點冷漠的眼神，注視著白雅珍。預告中尹俊瑞大喊：「你會比文道赫先出事！現在你很危險，為什麼只有妳不知道？」文道赫的笑容看起來超陰險，他會對白雅珍做出什麼事呢？



白雅珍在混亂中眼含淚水看著金在吾，而金在吾則抱著她，表情看起來很嚴肅，似乎下定某種決心。金在吾在預告中表示：「清醒一點，我會解決一切問題的！」展現想要拯救和守護白雅珍的意志，他會做出什麼樣的行動？備受關注。



最後是穿著華麗禮服的白雅珍，再次吸引大家的視線。但是...她的臉上沒有笑容而是僵硬的表情，甚至還穿著禮服在深夜的市中心奔跑。究竟白雅珍能否登上夢寐以求的頂峰？而尹俊瑞與金在吾的最終命運會如何？《親愛的X》將在今天公開大結局，大家別錯過啦～



Yuan@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞