《三傻遊肯亞》正式上線！羅PD率「信看綜藝三人組」踏上非洲大草原，殷志源爆圭賢變壞：在肯亞要看牠們，也要看他脾氣！

Netflix 全新韓綜《三傻遊肯亞》25日在首爾舉辦發佈會，羅暎錫PD和金藝瑟PD，以及李壽根、殷志源、Super Junior成員圭賢出席。

《三傻遊肯亞》是羅暎錫製作組首次在 Netflix 推出的節目，由羅暎錫與金藝瑟 PD 共同執導，帶著「信看搞笑三人組」——李壽根、殷志源、圭賢遠赴非洲肯亞，展開一段爆笑奇葩的野生大冒險。 節目背景看似熟悉，但三兄弟的化學反應不一般！



► 延宕 6 年的約定成行，《新西遊記》抽到的肯亞旅遊券終於兌現！

《三傻遊肯亞》的源頭，可追溯到 2019 年《新西遊記 7》，當時圭賢抽中「肯亞長頸鹿旅館住宿券」，羅PD也拍胸口答應成行，但因疫情一路延後，結果一拖就是六年。期間，不少綜藝節目搶先拍了肯亞、長頸鹿旅館、「非洲五霸」之旅， 羅PD也坦言有點心痛，但緊接著信心喊話：「同一個地方，我們三個去就是不一樣！」





對於為何選擇熟悉的節目形式，羅PD 解釋：「這次內容是久違的兄弟們再次相聚、一起去旅行的故事。 其實 Netflix 也說過：不是所有節目都需要全新突破，有時候也需要一部讓觀眾能輕鬆享受的作品。」



► 三兄弟化學效應全面升級！殷志源驚呼：圭賢已不是那個純情少年

節目未開播，最先引爆討論的竟然是——圭賢性格變了？ 殷志源率先爆料：「圭賢已經不是以前那個清純的抒情王子！現在變得骯髒、暴力、心浮氣躁，還會玩弄哥哥們。 去肯亞不只要看獵豹河馬，還要看圭賢的臉色。」李壽根也補槍：「他應該壓力累積太久，到了非洲整個爆發，嚇到我了。」

被狂揭短的圭賢則無奈解釋：「這背後還有一段故事。 剛開始時遇到了一些事，我當時精神狀態不太好。 我和李壽根在《韓文哲的黑盒子評論》、和殷志源在《赤裸的世界史》每周見面，但這三個人湊在一起，化學效應不是1+1，而是1+10。」





殷志源還說，懷疑自己跟李壽根在前世根本是一對夫妻：「想去做個檢查，看看我在前世是老公還是老婆。」

► 動物近距離感動到哭！李壽根看到大象感動落淚，圭賢與長頸鹿「名場面」本人崩潰

談到肯亞旅程，三人興奮到停不下來。 李壽根：「大象就在我面前，我眼淚就掉下來了，太震撼了。 回國後立刻做了隱形眼鏡植入手術，只為下次能看得更清楚。」殷志源：「印象最深的是河馬。 睡醒一看，房子前面全是河馬的腳印，牠們就在我們帳篷前經過！」





預告中最熱議的畫面，就是圭賢和長頸鹿「舌吻」。 圭賢崩潰回憶：「聊天室裡一向安靜的殷志源都炸了，說曺圭賢瘋了。 其實那只是一瞬間，沒想到剪輯放慢，害我看起來像在跟長頸鹿親親、還享受其中... 太噁心、太可怕了，根本不敢看第二次。」



►肯亞食物大滿足！三人狂吃羊肉、街頭美食，想帶姜鎬童來

李壽根對羊肉料理讚不絕口，殷志源則迷上街頭美食，圭賢：「肯亞有一種像韓國排骨湯的『Bone Soup』，韓國人一定會喜歡。 在地球另一端吃到這種味道，真的很神奇。」

若還能再帶一人同行，三人不約而同選姜鎬童。 李壽根笑說：「鎬童非常愛吃肉，而且應該能跟河馬 1：1 對打吧？ 他在韓國可是最強捕食者。」殷志源則認為姜鎬童會哭出來XD



《三傻遊肯亞》上映資訊

平臺：Netflix

全球上線：11 月 25 日

更新方式：

第 1~3 集：11 月 25 日

第 4~6 集：12 月 2 日

