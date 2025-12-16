誠意滿滿！《請回答1988》為紀念10週年：繼旅行綜藝後，演員們還錄製全新版本的OST！

《請回答1988》這真的是最強售後了！有綜藝可以看，還有歌可以聽呢！

為了紀念《請回答1988》播出10週年，繼2天1夜的旅行綜藝後，也確定將發行全新版本的 OST。這次不僅重新改編當年推出的歌曲，更特別的是，將由劇中演員親自演唱，滿滿誠意令人感動。



第一部分是朴寶劍演唱的單曲，將在19日公開。第二部是「雙門洞的媽媽們」李壹花、羅美蘭、金善映和「雙門洞的孩子們」柳惠英、惠利、高庚杓、柳俊烈、朴寶劍、安宰弘、李東輝、崔盛元分別演唱的兩首歌曲，將在26日公開。



申沅昊PD表示：「這次的 OST 也是爲了過去10年間喜愛電視劇的粉絲們準備的禮物。」馬珠熙 OST 製作人也說：「作爲劇中人物，只有一起積累敘事的演員們才能感受到的感性，就像聽到當時的 OST 自然而然地想起電視劇一樣，《請回答1988 10週年》OST 也是由喚起我們內心深處回憶的歌曲組成的。」

而《請回答1988 10週年》綜藝日前公開預告，已經惹哭不少劇迷，也期待19日節目播出啊！【香港觀眾可於 Viu 收看哦～】

