《三傻游肯亚》正式上线！罗PD率「信看综艺三人组」踏上非洲大草原，殷志源爆圭贤变坏：在肯亚要看它们，也要看他脾气！

Netflix 全新韩综《三傻游肯亚》25日在首尔举办发布会，罗暎锡PD和金艺瑟PD，以及李寿根、殷志源、Super Junior成员圭贤出席。

《三傻游肯亚》是罗暎锡制作组首次在 Netflix 推出的节目，由罗暎锡与金艺瑟 PD 共同执导，带著「信看搞笑三人组」——李寿根、殷志源、圭贤远赴非洲肯亚，展开一段爆笑奇葩的野生大冒险。 节目背景看似熟悉，但三兄弟的化学反应不一般！



► 延宕 6 年的约定成行，《新西游记》抽到的肯亚旅游券终於兑现！

《三傻游肯亚》的源头，可追溯到 2019 年《新西游记 7》，当时圭贤抽中「肯亚长颈鹿旅馆住宿券」，罗PD也拍胸口答应成行，但因疫情一路延后，结果一拖就是六年。期间，不少综艺节目抢先拍了肯亚、长颈鹿旅馆、「非洲五霸」之旅， 罗PD也坦言有点心痛，但紧接著信心喊话：「同一个地方，我们三个去就是不一样！」





对於为何选择熟悉的节目形式，罗PD 解释：「这次内容是久违的兄弟们再次相聚、一起去旅行的故事。 其实 Netflix 也说过：不是所有节目都需要全新突破，有时候也需要一部让观众能轻松享受的作品。」



► 三兄弟化学效应全面升级！殷志源惊呼：圭贤已不是那个纯情少年

节目未开播，最先引爆讨论的竟然是——圭贤性格变了？ 殷志源率先爆料：「圭贤已经不是以前那个清纯的抒情王子！现在变得肮脏、暴力、心浮气躁，还会玩弄哥哥们。 去肯亚不只要看猎豹河马，还要看圭贤的脸色。」李寿根也补枪：「他应该压力累积太久，到了非洲整个爆发，吓到我了。」

被狂揭短的圭贤则无奈解释：「这背后还有一段故事。 刚开始时遇到了一些事，我当时精神状态不太好。 我和李寿根在《韩文哲的黑盒子评论》、和殷志源在《赤裸的世界史》每周见面，但这三个人凑在一起，化学效应不是1+1，而是1+10。」





殷志源还说，怀疑自己跟李寿根在前世根本是一对夫妻：「想去做个检查，看看我在前世是老公还是老婆。」

► 动物近距离感动到哭！李寿根看到大象感动落泪，圭贤与长颈鹿「名场面」本人崩溃

谈到肯亚旅程，三人兴奋到停不下来。 李寿根：「大象就在我面前，我眼泪就掉下来了，太震撼了。 回国后立刻做了隐形眼镜植入手术，只为下次能看得更清楚。」殷志源：「印象最深的是河马。 睡醒一看，房子前面全是河马的脚印，它们就在我们帐篷前经过！」





预告中最热议的画面，就是圭贤和长颈鹿「舌吻」。 圭贤崩溃回忆：「聊天室里一向安静的殷志源都炸了，说曺圭贤疯了。 其实那只是一瞬间，没想到剪辑放慢，害我看起来像在跟长颈鹿亲亲、还享受其中... 太恶心、太可怕了，根本不敢看第二次。」



►肯亚食物大满足！三人狂吃羊肉、街头美食，想带姜镐童来

李寿根对羊肉料理赞不绝口，殷志源则迷上街头美食，圭贤：「肯亚有一种像韩国排骨汤的『Bone Soup』，韩国人一定会喜欢。 在地球另一端吃到这种味道，真的很神奇。」

若还能再带一人同行，三人不约而同选姜镐童。 李寿根笑说：「镐童非常爱吃肉，而且应该能跟河马 1：1 对打吧？ 他在韩国可是最强捕食者。」殷志源则认为姜镐童会哭出来XD



《三傻游肯亚》上映资讯

平台：Netflix

全球上线：11 月 25 日

更新方式：

第 1~3 集：11 月 25 日

第 4~6 集：12 月 2 日

