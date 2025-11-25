金東旭2023年迎娶「少女時代預備成員」Stella Kim，好消息要當爸了！
（封面圖源：IG@plumactors、秀英IG@sooyoungchoi）

演員金東旭2023年年底結婚，昨（24）日傳出好消息妻子Stella Kim懷有身孕。

（圖源：IG@plumactors）

金東旭經紀公司‎studio UHoo 24日向韓媒證實金東旭夫婦懷孕之事，並表示預產期在明年年初。‎金東旭和妻子Stella Kim是在2023年12月結婚，由於Stella Kim曾是少女時代預備出道之成員，少女時代秀英上傳兩人合照曝光多年情誼，帶來了更多話題。


Stella Kim現年35歲，是美國僑胞，曾在SM娛樂當練習生，2007年被選為少女時代出道組，只可惜因父母反對返回了美國，並沒有成功出道。後續她進入紐約大學就學，畢業後在國際化妝品品牌擔任銷售員，並同時以作家活動。與金東旭結婚當日，她的臉曝光，加上秀英的發文，大家才曉得金東旭結婚的對象是她。

而金東旭現年42歲，2004年出道的他，2007年就因演出《咖啡王子1號店》主演群之一小有名氣，2017年再接連以《與神同行》、《客：The Guest》、《特別勞動監督官趙常風》等作品創下生涯巔峰，票房、收視率及獎項兼得，看來人生也要有了新轉折，在寶寶誕生之後要有了新身分「爸爸」。順帶一提，金東旭與河正宇、李荷妮與孔曉振合作的電影《樓上的人》，將在12月3日和觀眾見面。



