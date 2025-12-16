《認罪之罪》金高銀也是《一吻爆炸》忠實觀眾！自爆「每集播出後，都會傳各種興奮的訊息給安恩真」

張基龍和安恩真主演的《一吻爆炸》劇情輕鬆又好笑，果然讓大家都陷入了！

金高恩最近接受《認罪之罪》採訪時，表示最近沈迷在《一吻爆炸》這部劇，甚至會在每集播出後，傳各式各樣興奮的訊息給至親兼主演的安恩真。被問安恩真為何在《認罪之罪》播出後一直沒有聯繫？金高恩說：「（恩真）好像還沒有看過《認罪之罪》，我想是因為他去旅行了，如果他看到了，一定會聯繫我的。」而安恩真和金高恩是韓國藝術綜合大學表演系的同班同學，作為演員出道後依舊保持的好感情，去年安恩真出演話劇《寂靜天空》時，金高恩也有到場應援。



金高恩還提到：「在年紀更大一點之前，應該嘗試一下像恩真一樣那種程度的浪漫喜劇。昨天還在想會不會有點過頭，結果最後接吻的時候，我邊拍手邊尖叫！這部劇就是有這樣子的魔力，我太喜歡了！」當被問與下一部作品《柔美的細胞小將》（由美的細胞小將）第三季相比如何時，金高銀說根本不在同檔次 XD



《一吻爆炸》第10集中，孔志赫（張基龍 飾）和金善宇（金武俊 飾）為了高多林（安恩真 飾）展開幼稚又可愛的心理戰，超級爆笑！這集最後孔志赫和高多林終於確認彼此的心意，兩人深情的接吻作為結局，讓人期待兩人即將展開的甜蜜羅曼史。現在離大結局只剩下4集，接下來的劇情走向會如何？



