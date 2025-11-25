Viu原創韓劇《模範的士3》開播收視高、話題高！黑道老大也深陷「金道奇」李帝勳的魅力，韓網友讚Edan長得很帥！

5283 開始運行！金道奇和「彩虹運輸」回來啦！

由李帝勳、金義聖、表藝珍、張赫鎮、裴侑藍主演的Viu Original原創犯罪韓劇《模範的士3》（模範計程車3）首播就順利啟航。首集就取得全國收視9.5%、首都圈收視9.9%、最高收視11.1%，而第2集全國收視是9%、首都圈收視9.5％，最高收視更高達12.2%，兩集都創下同時段收視第一，真的非常厲害！而這兩集也是討論度滿滿，大家都有看播出了嗎？



首兩集案件：「女高中生」尹依瑞跨境性交易案，從日本揭開序幕

第三季的案件規模擴大，首兩集直接從日本福岡開局！韓國女高中生尹依瑞（車詩妍 飾）在同學的介紹下沉迷一款手機賭博遊戲，不知不覺間從遊戲中貸款，背負龐大債務的她最後被討債集團帶到日本。她在逃跑途中跳入海裡，通過瓶中信獲得「模範的士」聯絡方式並打電話求助，但...最後她又被抓走。安高恩（表藝珍 飾）為了獲取資訊潛入高利貸公司，得知他們的運作方式後，彩虹運輸全員也跨海到日本出差。



繼林女士後，黑道老大也深陷金道奇的魅力

為尋找失蹤的尹依瑞，金道奇（李帝勳 飾）以驚人身手打入黑道組織，成功吸引黑道老大松田慶太（笠松將 飾）的注意！喜歡金道奇的松田慶太對他說：「成爲我的手下吧！」極力拉攏他成爲組織成員，但金道奇故意拒絕他的提議，讓松田慶太焦急不已。沒想到松田慶太整個深陷金道奇的魅力，還對他說：「別當我的手下，你當我的家人吧！當義兄弟怎樣？」最後金道奇揭開自己的真面目後，松田慶太竟然還說想給他全世界 XD

雖然是個反派，但兩人很有化學反應，也讓觀眾紛紛表示：「是愛情啊！還以爲是林女士的日本版呢」、「男版林女士啊！魔性的金道奇」、「很有意思，兩個人很有默契」、「李帝勳和笠松將的化學反應太好了」、「還想給他全世界，松田慶太感覺比林女士還要暈」、「這集是黑道老大愛上我嗎」、「想知道林女士和松田慶太誰會贏」、「李帝勳日語說得真好、長得又帥」、「金道奇真的男女通吃啊」、「我看得又哭又笑的」、「真的拍得很曖昧」等等。



全新角色：國際刑警張米高登場

呂爵安（Edan）飾演國際刑警「張米高」在開播就登場，他得帶領日本警察追捕跨國販賣人口組織，還要說服金道奇和警方合作。與金道奇的對手戲中，呂爵安更用全英語對戲，展現超強的存在感！最後金道奇毫不留情地擊倒松田慶太進行懲戒，趕到現場的張米高也制伏了松田慶太。對於全新角色登場，韓網友也紛紛稱讚呂爵安：「看了《模範的士》被迷住了，長得好帥啊」、「因為演技太好，成為你的粉絲」、「Michael 做得好」、「Handsome！《模範的士3》第一集、第二集辛苦了」等。在之後的案件中，張米高是否會再登場？也備受關注！



除了笠松將外，公開的反派還有尹施允、張娜拉、陰問錫（音文碩）、金成圭和金鍾洙，他們會在什麼樣的案件中登場？金道奇和彩虹運輸會遇到什麼樣的委託人？那就別錯過Viu Original原創犯罪韓劇《模範的士3》啦！香港觀眾記得逢星期五、六晚到Viu緊貼進度。

