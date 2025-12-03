Super Junior圭賢續任台灣宣傳大使，牽制羅PD：「在台灣不要太努力，我會不安！」

《新西遊記》最新衍生續作《三傻遊肯亞》，成員Super Junior圭賢和製作人羅暎錫（羅PD），一同來到柳炳宰和Jonathan主持的Netflix YouTube節目宣傳節目，開場沒多久就聊到台灣啦！

問到圭賢擔任台灣觀光大使，圭賢表示自己已當過一年，很榮幸續任，笑著爆料事情其實沒那麼順利，就他聽聞的，「內部有些競爭」。圭賢再仔細透露，說內部分了兩派，要換人還是持續任用他的一派，「圭賢派」以些微差距驚險取勝。他說：「幸好獲得續任，但為了明年的競爭要更努力了，還會有新的提案競標進來嘛！」



說到台灣，也要提到羅PD在台灣擁高人氣了，竟然已在台灣辦過六次粉絲見面會！？羅PD解釋一開始只是為了喜歡韓國綜藝的觀眾辦分享會（創意講堂），辦第二次第三次觀眾倍數成長，最後發展成了粉絲見面會，「我自己也出乎意料」。搞笑的是，圭賢馬上牽制他：「不要在台灣太努力活動，會讓我不安！」



不少台灣網友聽到這，都開始猜測圭賢的競爭對手到底有誰了，有人說「說不定就是羅PD」，也有人說「可能就是Super Junior隊內競爭」，還有人提頌樂、金大明等等，光設想的人就有許多啊！

不過圭賢擔任台灣觀光大使，確實很受台灣網友稱讚敬業。圭賢起初會被找上，很有可能就是因為來台時都會旅遊拍Vlog，演唱會還能背出台灣不少縣市名；被任命後，他不時會在演唱會上強調自己這身分，也會多學中文和粉絲交流。9月他拍攝的新廣告亦受到歡迎，騎著腳踏車的側拍照更被說毫無違和融入了台灣生活。



而在台灣網友眼裡，羅PD可以視作圭賢的對手不無原因。去年他和金大明一起拍攝YouTube節目《跟著大明尋味：台灣篇》點閱率破百萬、人氣之高，肯定帶動了一些韓國人對於「台灣感性」的嚮往。羅PD在台灣擁高人氣，見面會熱烈到韓國網友都驚訝，且今年在台灣舉行的見面會，視覺設計「台味十足」。



圭賢雖然是開玩笑要羅PD「不要太努力」，但網友都開始幻想下一任台灣觀光大使是誰了（看來圭賢真的要緊張了XD），或是希望預算足夠的話能兩人一起當大使！

