【2025 SBS演技大賞】CP賞也是混戰！韓志旼&李浚赫、陸星材&苞娜、崔宇植&庭沼玟、張基龍&安恩真等

今年《SBS演技大賞》「大賞」人選可謂「神之戰」，「最佳CP賞」也是場硬戰！

上半年熱門劇《我的完美祕書》，「霸氣CEO」和「爹系秘書」談起辦公室戀愛，誰能不淪陷？韓志旼和李浚赫的組合絕對是「最佳CP賞」人選！即便韓志旼戲外已有正牌男友，觀眾還是忍不住想撮合她和李浚赫呢！

《寶物島》同為高收視之作，朴炯植在《寶物島》突破從影來的尺度，與新人演員洪華蓮激吻、共浴……譜出陷入權力和復仇的虐戀，兩人也是「最佳CP賞」人選！

陸星材和苞娜（金知妍）熟識16年之久，這對好友演出《鬼宮》會互鬧也會給予彼此真心的建議，搭檔演出「神人戀」趣味十足，收視從開播以來都維持9%上下水準，人氣不輸其他對CP！

眾CP裡難得的「小清新情侶」就屬《四季之春》夏唯俊與朴持厚了，兩人用音樂的相遇譜出羅曼史，療癒系的演繹，也有一批擁護者！

《宇宙Marry Me？》以老哏的「假結婚」為主題，崔宇植與庭沼珉火花十足，讓收視節節高升，亦是下半年人氣CP！

正熱播中的《一吻爆炸》來勢洶洶，張基龍和安恩真首集進度飛速，讓觀眾看了欲罷不能，絕對是「最佳CP賞」最新殺出來的強力候選CP！

「最佳CP賞」投票即日起至24日為止，透過入口網站NAVER娛樂投票服務進行，網友投票占比70%，評審投票占30%，合計後決定獲獎者，結果將在31日韓國時間晚間9點起直播的《2025 SBS演技大賞》中揭曉！



上述《鬼宮》香港觀眾可於Viu平台觀看，《寶物島》、《宇宙Marry Me？》港台觀眾皆可於Disney+收看。

