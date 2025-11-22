《操控遊戲》都敬秀，出道後首度挑戰反派「眼神瘋到發亮」的安耀翰一角成功震撼觀眾！

Disney+ 熱門韓劇《操控遊戲》中的人氣演員都敬秀（EXO D.O.）在出道後首次挑戰的反派角色「安耀翰」被他完美消化，給觀眾們留下了相當強烈的印象。你也被他的表現給嚇到了嗎？？

都敬秀在劇中飾演精密設計池昌旭（飾演：朴台仲）陷入危機的「安耀翰」一角。他以沉著且克制的語氣壓迫對手，營造出冷冽氛圍的一面，透過眼神間掠過的狂氣，塑造出完美的反派形象。獨特的髮型與西裝的組合也為角色的非凡特質增添一筆，打造出過往作品中看不到的全新面貌。





特別是都敬秀以毫無動搖的態度彷彿享受著眼前的一切，接著又將壓抑的狂氣爆發，使每個場面都創造出強烈能量。都敬秀所創造的情感落差，使《操控遊戲》的懸疑感被最大化，並牽引著劇情整體的沉浸度。隨著都敬秀的活躍表現，《操控遊戲》公開後不僅拿下韓國冠軍 1 位，更在全球排行榜上也進入上位圈，再次證明其全球的話題性和影響力。



都敬秀這次的變身，更因與過往所展現的角色們呈現 180 度不同的質感，而格外引人注目。都敬秀在 tvN《百日的郎君》中以一人分飾二角的浪漫活躍，確實樹立了兼備演技與明星性的演員形象，今年初上映的電影《不能說的秘密》中，也以細膩的愛情戲與溫暖魅力獲得大量喜愛。過去雙眼盛滿抒情敘事的都敬秀，如今將怒氣與狂氣注入其中，為第一次挑戰反派的事實變得無足輕重般，創造出全新的存在感。





而都敬秀也曾在記者會上說道：「（關於角色）著重的部分是，我希望觀眾在觀看時能夠感受到那種令人作嘔般的厭惡情緒。」如果大家有這種感受，那他就覺得自己是成功了。





此外，19 日公開的《操控遊戲》第 7、8 集中，描繪了劇中耀翰的完美設計，因台仲的越獄而出現裂縫的模樣。在耀翰以殺氣騰騰的眼神展現怒火後，又重新找回冷笑般的態度，說出「沒有任何會成為問題的事」誓言掌握住一切，令人更加期待接下來會展開怎樣的設計。《操控遊戲》共 12 集，每週三一次公開兩集。



▼《操控遊戲》第 9、10 集預告片：



