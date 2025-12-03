Disney+《操控遊戲》今天公開大結局！池昌旭再次戴上手銬，他是否能揭開都敬秀的真面目？

池昌旭、都敬秀主演的《操控遊戲》今天就要公開大結局啦！朴台仲是否能復仇成功呢？
Disney+ 原創韓劇《操控遊戲》上週播出中，朴台仲（池昌旭 飾）終於與真兇白道更（李光洙 飾）相遇，還和安約翰（都敬秀 飾）展開激烈的對峙。第10集尾聲，安約翰到盧榕息（金鍾洙 飾）的家裡，燒掉他與女兒音比（趙允秀 飾）的合照還說：「朴台仲，我很好奇妳這次會怎麼做！」
今天即將公開大結局，在阿萊麗作家的第100部作品拍賣前夕，朴台仲（池昌旭 飾）、盧榕息和音比（趙允秀 飾）發現與殺人事件的關聯線索。但是越接近事件的真相，他們反而陷入更巨大的危險之中。由於安約翰的計謀，盧榕息被當作是殺害白議員的嫌疑人被緊急逮捕，恩菲也開始面臨生命危險。
最終...爲了揭開真相一路追到安耀翰面前的朴台仲說：「你完了！」還主動前往警局自首，讓人更加好奇他的復仇結局會走向何方。看著走向與自己計劃相反方向的朴台仲，安耀翰不禁吐露：「到底是為什麼？非要走上自己死亡的道路呢？」兩人之間剪不斷的惡緣，最後結局會是如何？也讓觀眾非常緊張！【Disney+《操控遊戲》大結局將於今日（3日）16:00 更新】
