Disney+《操控遊戲》大結局！池昌旭動作戲超帥氣、都敬秀依舊瘋到底，最後彩蛋暗示有第二季？

池昌旭和都敬秀主演的 Disney+《操控遊戲》昨日公開大結局啦！但最後那個彩蛋...是為第二季埋下伏筆嗎？

《操控遊戲》是翻拍自2017年的韓國電影《虛擬城市》，講述過著平凡生活的朴台仲（池昌旭 飾）某一天冤枉地捲入惡劣的犯罪案件中，還因此被入獄；當他得知一切都是安耀翰（都敬秀 飾）計劃好的後，對他展開報復。



3日公開的最後兩集中，被捲入安約翰設計的圈套裡而陷入危機的盧榕息（金鍾洙 飾）和音比（趙允秀 飾），還有再次回歸的白道更（最後的死法也太慘 QQ）。安約翰將盧榕息誣陷爲殺害白議員的嫌疑人，朴台仲爲了救他而去自首，最後獲得獄警的幫助而逃脫。



之後，朴台仲甚至潛入安約翰到家中，但安約翰早就看穿這一切，是故意讓他混進去他家的。在那裡朴台仲從弟弟的死亡開始，知道所有事件的始末，最後他與安約翰展開激烈的交戰，期間安約翰不斷地挑釁他：「你這混蛋，殺了我啊！快殺了我！」最終朴台仲把影片檔案、犯罪證據公布後，為自己洗清嫌疑，最終無罪釋放。雖然盧榕息和音比被安約翰的手下追殺，但幸好最終他們活下來了。最後朴台仲和朋友、盧榕息父女一起經營一家咖啡廳，算是劃下完美的 Ending 吧！



但...最後的彩蛋竟然是安耀漢的大螢幕上播著影片，有一個人坐在椅子上看著螢幕，這個人到底是誰？是為了第二季蠻下伏筆嗎？但目前沒有第二季製作的相關消息，所以大家還是要再等等啦！



