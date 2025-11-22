又被抓包劇本？男星金旻鍾揭露幕後真相：綜藝真的很可怕，都是演的！網友嘆：終究是錯付了

SBS人氣綜藝《我家的熊孩子》再度因「真實性」問題惹議！近期演員金旻鍾在節目上自爆過去拍攝時的幕後真相，讓外界再次質疑節目是否「過度包裝」。

事情起因於金旻鍾最近在《晨間庭院》節目中談到昔日被外界誤傳「吃霸王餐」的風波。 他表示自己其實有付錢，但店家當時不收，應是看他狀態不好而心生不捨。 談到這裡，金旻鍾突然提到《我家的熊孩子》拍攝時的內幕。

當初為了拍攝《我家的熊孩子》，在京畿道楊平郡的深山裡搭建的「貨櫃屋」，營造出自己獨居的「極簡自然生活」。 但實際上他並非真的住在那裡，只是因為母親去世不久，墓地就在附近，才配合節目塑造形象。 節目中還播出他劈柴、煮飯的畫面，甚至感性告白「母親過世後靠喝酒入睡」，讓觀眾信以為真，實則是被節目渲染成他「深山獨居」，全都是「演出」，他無奈感嘆：「綜藝真的很可怕。」



這已非《我家的熊孩子》第一次被質疑劇本痕跡過重。 過去包括金俊昊與金智敏「似婚非婚」的曖昧關係拖遝一年，讓觀眾感到疲勞；金承洙與梁瀞疋也被批評是「節目限定的曖昧」，根本是為了話題而操作。



更早之前，節目還曾因抄襲知名YouTuber「沉著男」的內容而公開道歉。 如今再爆出設定爭議，節目長期累積的「造假」標籤，已讓觀眾忍不住諷刺：「根本是《設定好的熊孩子》！」、「看到的是不是都演的？」、「早就說過，看綜藝不要太真情實感了」、「其實我都當電視劇在看」、「真人秀真人秀，是真人做的秀啊」等。 隨著SBS即將迎來開播10週年，這檔長青綜藝能否挽回觀眾信任，已成最大難題。



