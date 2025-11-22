李伊庚遭吃麵、下車雙重爭議！《玩什麼好呢》製作組低頭道歉：整體處理確實不足

MBC人氣綜藝《玩什麼好呢？ 》近期因「麵吃」（誇張吸麵）橋段引發爭議，22日製作組正式出面說明，坦言確實造成演員李伊庚受傷、觀眾不適，「對於所有讓大家擔心的部分，我們深感抱歉」。

李伊庚先前在香港篇、日本篇中即興使出「麵吃」技能，製作組覺得有趣，便多次要求他加強、重複演出。 沒想到播出後負評不斷，被批評「效果過於生硬、勉強」。 製作組承認是自己的疏忽，「沒好好保護出演者，是我們的貪心過頭」，更透露原本李伊庚說的「這是綜藝啦！」等緩和語氣的片段，後來沒有放進節目，導致誤會加深。



對於外界認為節目處理不當，製作組也認了，「雖然在節目中試著解釋，但確實沒完全化解爭議，再次向李伊庚與所有感到不舒服的觀眾道歉。」同時，節目方也說明李伊庚的「下車」經過。 李伊庚日前遭一名自稱德國籍女子A爆料私訊，期間多次翻供——先說是真對話、後說是AI合成、又再度改口，引發熱議。 製作組表示，在這種私生活謠言延燒的狀況下，要在每週帶來歡笑的綜藝中繼續合作，確實不太容易，因此由節目方先提出「建議暫時退出」，李伊庚所屬公司則選擇以「自願下車」方式處理。



針對外界把怒火燒向其他固定班底，製作組也拜託觀眾停止責難，「出演者只是配合我們的安排」。 最後再次向李伊庚與所有觀眾致歉，承諾會更仔細檢視日後的製作流程。

目前李伊庚已正式對A女提告，控告對方恐嚇與散佈不實指控，強調「絕不會原諒」。

