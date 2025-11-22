《操控游戏》都敬秀，出道后首度挑战反派「眼神疯到发亮」的安耀翰一角成功震撼观众！

Disney+ 热门韩剧《操控游戏》中的人气演员都敬秀（EXO D.O.）在出道后首次挑战的反派角色「安耀翰」被他完美消化，给观众们留下了相当强烈的印象。你也被他的表现给吓到了吗？？

都敬秀在剧中饰演精密设计池昌旭（饰演：朴台仲）陷入危机的「安耀翰」一角。他以沉著且克制的语气压迫对手，营造出冷冽氛围的一面，透过眼神间掠过的狂气，塑造出完美的反派形象。独特的发型与西装的组合也为角色的非凡特质增添一笔，打造出过往作品中看不到的全新面貌。





特别是都敬秀以毫无动摇的态度彷佛享受著眼前的一切，接著又将压抑的狂气爆发，使每个场面都创造出强烈能量。都敬秀所创造的情感落差，使《操控游戏》的悬疑感被最大化，并牵引著剧情整体的沉浸度。随著都敬秀的活跃表现，《操控游戏》公开后不仅拿下韩国冠军 1 位，更在全球排行榜上也进入上位圈，再次证明其全球的话题性和影响力。



都敬秀这次的变身，更因与过往所展现的角色们呈现 180 度不同的质感，而格外引人注目。都敬秀在 tvN《百日的郎君》中以一人分饰二角的浪漫活跃，确实树立了兼备演技与明星性的演员形象，今年初上映的电影《不能说的秘密》中，也以细腻的爱情戏与温暖魅力获得大量喜爱。过去双眼盛满抒情叙事的都敬秀，如今将怒气与狂气注入其中，为第一次挑战反派的事实变得无足轻重般，创造出全新的存在感。





而都敬秀也曾在记者会上说道：「（关於角色）著重的部分是，我希望观众在观看时能够感受到那种令人作呕般的厌恶情绪。」如果大家有这种感受，那他就觉得自己是成功了。





此外，19 日公开的《操控游戏》第 7、8 集中，描绘了剧中耀翰的完美设计，因台仲的越狱而出现裂缝的模样。在耀翰以杀气腾腾的眼神展现怒火后，又重新找回冷笑般的态度，说出「没有任何会成为问题的事」誓言掌握住一切，令人更加期待接下来会展开怎样的设计。《操控游戏》共 12 集，每周三一次公开两集。



▼《操控游戏》第 9、10 集预告片：



