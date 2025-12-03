《豆豆笑笑》李光洙因為都敬秀沒戴友情戒指「大暴走」！最新進展：兩人都把友情戒指弄丟了

沒想到友情戒指還有最新進展！金宇彬 OS：什麼呀，我是傻瓜嗎？

在《豆豆笑笑》中，去墨西哥探訪的李光洙、金宇彬和都敬秀（D.O.）買了友情手環和友情戒指。當時都敬秀因為沒戴友情戒指讓李光洙超生氣，質問他：「你的戒指去哪裡了？爲什麼把戒指摘下來？」都敬秀結結巴巴地說：「剛剛洗手的時候...」李光洙：「你有什麼心虛的事吧？爲什麼把戒指摘下來？那不是很珍貴嗎？難道我戴在手上是因為我是傻子嗎？」這段真的超像情侶在吵架！



（相關報導：都敬秀弄丟友情手環，還沒有戴友情戒指！李光洙氣到大喊：你現在馬上滾出我的視線 XD）

近日在《KKPP食品海外探訪報告會》的展覽上，展示他們的友情戒指。介紹上寫著「在特奧蒂瓦坎金字塔購買的黑曜石友情戒指（光洙、敬秀遺失）」，最後竟然兩人的戒指都弄丟 XD 還有網友補充金宇彬和都敬秀的 T-shirt 也遺失了。

이광수 도경수 우정반지 잃어버렸다고 잡도리하더니

최종 둘 다 분실한거 실화냐 pic.twitter.com/sG6XB4PuXI — 돋뽕 (@DODBBONG) December 2, 2025

這也讓網友紛紛直呼：「啊～李光洙怎麼這麼搞笑」、「所以金宇彬才會先結婚」、「金宇彬一個人的時尚戒指」、「這就是友情 哈哈哈哈」、「只有金宇彬遵守禮儀」、「最終變成傻瓜的是宇彬」、「聽說光洙手鍊也斷了嘿嘿嘿」、「金宇彬應該又用眼睛表達遺憾吧」、「怎麼是這樣的結局 哈哈」、「李光洙怎麼能這樣」、「幸好都敬秀沒有弄丟自己」等等。

