金宇彬才是追星最成功的那一個！12年前就點名申敏兒「喜歡她」，如今成功娶回女神

金宇彬與女神申敏兒這對被粉絲封為「理想中的韓娛圈CP」終於在經歷長達 10 年的戀情後宣布結婚！兩人的結合，真的是有情人終成眷屬，讓許多粉絲又感動又羨慕。

昨日（20日），金宇彬與申敏兒在正式官宣：兩人將於今年12月20日在首爾舉行私人婚禮，只邀請雙方家人、親友參加。 兩人所屬經紀公司 AM Entertainment 更在聲明裡提到這段長達十年的感情，是建立在深厚信任上的互相陪伴。 金宇彬自己也在給粉絲的手寫信裡說：「我要和一直在身邊的那個人一起建立家庭，一起走未來的路，希望你們能給我們溫暖與祝福。」

金宇彬的「公開告白」成真：從理想型到人生伴侶

其實這段戀情的甜蜜根源可以追溯更早。 金宇彬在2013年出演 KBS《學校 2013》時，在一次訪問中被問到最想合作的女演員是誰，他害羞地說出：「很喜歡申敏兒前輩，我一直都很喜歡笑容很美的人，申敏兒前輩就是這樣的人。 我不是單看外貌，我更在意一個人的魅力。 雖然很難下定義，但我就是喜歡有自己獨特魅力的人。」 這樣一個在媒體前的「小公開告白」，如今竟真的變成兩人一生的承諾，有粉絲感慨「這不就是偶像劇橋段，但現實中卻發生了」、「金宇彬才是最成功的追星族，直接把女神娶回家了」。2015年金宇彬還在《演藝家中繼》中提到自己想成為「像朋友一樣的丈夫、爸爸; 如果需要我垃圾分類、丟食物的話，我都會照做」，早早就做好了當人夫的準備。



患病時刻，申敏兒不離不棄：真愛走過低谷

在金宇彬和申敏兒的愛情路上也走過非常艱難的一段。 金宇彬在2017年被診斷出鼻咽癌，引得外界大受震驚。 但申敏兒堅定地陪伴在旁：被多家媒體拍到照片並報導她在男友治療期間頻繁探病、送暖，給了金宇彬很大的精神支持。 正因為這樣的陪伴與守護，他們的感情被視為娛樂圈裡最典範的「患難見真情」CP。



粉絲淚崩祝福：真正的偶像劇人生

這對情侶多年以來比較低調，但一路被粉絲溫柔看好。 如今終於步入婚禮里程碑，許多網友留言：「比韓劇還浪漫」、「韓劇劇情照進了現實」、「他們真的是最被看好的一對」。 兩人的婚訊也被形容為「現實版的童話結局」。



신민아 김우빈 파리 데이트 목격 사진…

현실 커플의 맛tv.. pic.twitter.com/qHSv3iNy5t — coi (@imagine__Drama) September 16, 2022

金宇彬與申敏兒的婚訊，不只是明星結婚，更像是粉絲多年守候、一場理想型變現實的溫柔療癒。 經歷了從青澀暗戀、公開戀情，到生病打擊、相互扶持，終於攜手進入人生下一章，真的是好多粉絲最期待的一刻。

