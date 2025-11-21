金宇彬才是追星最成功的那一个！12年前就点名申敏儿「喜欢她」，如今成功娶回女神

金宇彬与女神申敏儿这对被粉丝封为「理想中的韩娱圈CP」终於在经历长达 10 年的恋情后宣布结婚！两人的结合，真的是有情人终成眷属，让许多粉丝又感动又羡慕。

昨日（20日），金宇彬与申敏儿在正式官宣：两人将於今年12月20日在首尔举行私人婚礼，只邀请双方家人、亲友参加。 两人所属经纪公司 AM Entertainment 更在声明里提到这段长达十年的感情，是建立在深厚信任上的互相陪伴。 金宇彬自己也在给粉丝的手写信里说：「我要和一直在身边的那个人一起建立家庭，一起走未来的路，希望你们能给我们温暖与祝福。」

金宇彬的「公开告白」成真：从理想型到人生伴侣

其实这段恋情的甜蜜根源可以追溯更早。 金宇彬在2013年出演 KBS《学校 2013》时，在一次访问中被问到最想合作的女演员是谁，他害羞地说出：「很喜欢申敏儿前辈，我一直都很喜欢笑容很美的人，申敏儿前辈就是这样的人。 我不是单看外貌，我更在意一个人的魅力。 虽然很难下定义，但我就是喜欢有自己独特魅力的人。」 这样一个在媒体前的「小公开告白」，如今竟真的变成两人一生的承诺，有粉丝感慨「这不就是偶像剧桥段，但现实中却发生了」、「金宇彬才是最成功的追星族，直接把女神娶回家了」。2015年金宇彬还在《演艺家中继》中提到自己想成为「像朋友一样的丈夫、爸爸; 如果需要我垃圾分类、丢食物的话，我都会照做」，早早就做好了当人夫的准备。



患病时刻，申敏儿不离不弃：真爱走过低谷

在金宇彬和申敏儿的爱情路上也走过非常艰难的一段。 金宇彬在2017年被诊断出鼻咽癌，引得外界大受震惊。 但申敏儿坚定地陪伴在旁：被多家媒体拍到照片并报导她在男友治疗期间频繁探病、送暖，给了金宇彬很大的精神支持。 正因为这样的陪伴与守护，他们的感情被视为娱乐圈里最典范的「患难见真情」CP。



粉丝泪崩祝福：真正的偶像剧人生

这对情侣多年以来比较低调，但一路被粉丝温柔看好。 如今终於步入婚礼里程碑，许多网友留言：「比韩剧还浪漫」、「韩剧剧情照进了现实」、「他们真的是最被看好的一对」。 两人的婚讯也被形容为「现实版的童话结局」。



신민아 김우빈 파리 데이트 목격 사진…

현실 커플의 맛tv.. pic.twitter.com/qHSv3iNy5t — coi (@imagine__Drama) September 16, 2022

金宇彬与申敏儿的婚讯，不只是明星结婚，更像是粉丝多年守候、一场理想型变现实的温柔疗愈。 经历了从青涩暗恋、公开恋情，到生病打击、相互扶持，终於携手进入人生下一章，真的是好多粉丝最期待的一刻。

