明年1月8日首演！李相侖李東輝將飾演話劇《Turning Machine》主角「人工智能之父」艾倫圖靈～拯救1400萬人的天才數學家

演員李相侖與李東輝兩人將於明年1月8日起到3月1日，於首爾世宗文化會館S展演廳演出話劇《Turning Machine圖靈機器》飾演劇中的主角艾倫圖靈。

《Turning Machine圖靈機器》劇情是將一位英國天才數學家艾倫圖靈的人生搬上舞台，這部作品由作家兼演員的伯努瓦·索勒斯（Benôt Solès）執筆，曾在堪稱是「法國戲劇界權威」的莫里埃爾（Molière Awards）大獎上，囊括了最優秀作家獎、最優秀喜劇獎、最優秀男主角獎、最優秀作品獎等4個主要獎項，意味著本劇的作品性和藝術性同時得到了認可。該劇也曾在2023年於韓國首度演出，以演員們高智力高密度的演技，加上觀眾們也一起與演員合作以4面舞台構成的完美演出，當時受到了許多觀眾們以及戲劇界的一致好評。

演員李相侖本次所飾演的角色艾倫圖靈，是在第二次世界大戰當時，解讀德國基密密碼「Enigma埃尼格瑪」並拯救約1400萬人的生命，著實縮短了戰爭的隱藏英雄。同時，艾倫圖靈也是現代計算機科學的先驅者，首次提出了人工智能（AI）的概念，並首次設計了辨別機器是否具備人工智能的實驗，現代的人稱作「圖靈測試」。



演員李相侖本身也是一位首爾大學物理系的高材生，被挑選為該劇的主角也相當合適。過去他曾演過許多話劇作品如《Closer》、《Salesman的死亡》、《等待果陀》等，也擅長在舞台上與觀眾們進行互動。除了李相侖，艾倫圖靈的角色還有另一演員李東輝在不同場次演出，兩人將各自演譯不同魅力的天才數學家。

