金宇彬♥申敏兒要結婚了！愛情長跑10年修成正果，將在12月20日舉行婚禮！

今日（20日），金宇彬在官方粉絲俱樂部上傳親筆信，公開與申敏兒結婚的消息。恭喜恭喜！又一對頂級演員夫妻誕生啦！

金宇彬通過親筆信向粉絲們表示：「 WooriBin（粉絲名）大家過得好嗎？在突然變冷的天氣裡，希望大家度過溫暖的時光，小心感冒。今天想最先向一直對不足的我，毫不吝惜地給予愛和支持的我的 WooriBin 傳達消息。是的，我要結婚了！與相處很長時間的戀人組成家庭，現在想一起走下去。」



他向粉絲們表示感謝說：「希望大家能夠支持我們，讓我們走的路更加溫暖。直到下次見面時，希望大家時刻注意健康，幸福地度過！我很快會再次和大家打招呼的，一直都很感謝大家。」

接著，他們的經紀公司AM娛樂公開兩人的婚禮日程，正式宣佈結婚消息。AM娛樂表示：「申敏兒和金宇彬以長期交往積累的深厚信任為基礎，約定成為彼此的伴侶，婚禮將於12月20日在首爾某處非公開舉行，僅邀請雙方家人、親戚和熟人。」

金宇彬和申敏兒在2015年7月公開戀情。2017年金宇彬罹患鼻咽癌暫停活動時，申敏兒也減少對外活動，一直陪在金宇彬的身邊。之後金宇彬結束抗癌及放射線治療後，在2019年回歸演藝圈。為10年的戀愛畫上句號，發表結婚消息的他們也受到大眾的祝福。



