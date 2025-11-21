《我結》T-ara恩靜&李章宇因結婚再見！李章宇狂腦補恩靜先有後婚、無縫接軌

《我們結婚了》經典夫婦之一的「友情夫婦」（又稱「鯨魚夫婦」，T-ara恩靜與李章宇又因「結婚」再見，只不過這次是各自結婚！

恩靜的頻道最新一集命名「我們（各自）結婚了（feat.友情夫婦李章宇）」，她邀請李章宇吃飯，話題就圍繞著結婚，恩靜和金秉祐導演，李章宇和趙惠元，兩對新人都將在11月步入禮堂。

李章宇表明自己是金秉祐導演的粉絲，非常喜歡他執導的《恐怖攻擊直播》（死亡「動」新聞），但坦言聽到婚訊很訝異，直白地說恩靜和導演「看起來不搭」，且知道恩靜有電視劇正要拍，不可能選在此時結婚。李章宇腦洞大開懷疑恩靜懷孕了、是先有後婚，恩靜聽著聽著不但沒有生氣，反倒笑開懷。



恩靜解釋自己只是不想再拖下去，新劇（《第一個男人》）雖然要開拍了，但要一路拍到明年6、7月，自己38歲也是高齡產婦的年紀了。李章宇稱讚她做得好：「妳從高中就開始，從小就在演藝圈打滾，差不多有二十年了吧？這種程度夠了……」還以為李章宇要說多感人的話，結果下一句說：「現在該為國家做點好事了！」又逗笑了恩靜。



不過，李章宇對恩靜婚訊的懷疑還沒停歇，他回想恩靜曾在電話中說有想結婚的對象了，但不透露是誰，還形容「很幼稚」，讓李章宇以為對象是年下男演員！在得知恩靜婚訊後，他還閃過念頭：要嘛就是和年下男朋友分手後太崩潰，著急著結婚，要嘛就是懷孕了！恩靜聽著李章宇各種腦補笑到不行。



恩靜和李章宇過去在《我們結婚了》和彼此媽媽都有互動，所以對對方媽媽也很熟悉。李章宇不時提到媽媽，還和恩靜一起連絡節目攝影師，各種回憶殺！兩人演出《我們結婚了》已是2011、2012年的事了，2022年因實境節目《雲灘古道鄉村酒店》相隔十年重新連絡，到現在仍保持聯絡並為彼此婚姻祝福，友誼彌足珍貴啊！

▼「我們（各自）結婚了（feat.友情夫婦李章宇）」完整影片



